Améliorer les expériences quotidiennes - TCL Europe répond aux besoins changeants des consommateurs grâce à un design exceptionnel lors de la Semaine du design de Milan 2023

HONG KONG, 18 avril 2023 /CNW/ - TCL, qui se hisse en deuxième position du classement des meilleures marques de téléviseurs à l'échelle mondiale et qui est la meilleure marque de téléviseurs 98 pouces, a dévoilé aujourd'hui ses plus récentes innovations en matière de produits multi-catégories pour l'Europe, y compris sa gamme 2023 de téléviseurs Mini LED et QLED de la série C, ainsi que ses nouveaux appareils électroménagers et barres de son. La marque, qui participe pour la première fois à la Semaine du design de Milan, s'est engagée à proposer une conception, une durabilité et une innovation exceptionnelles, démontrant comment TCL vise à inspirer la grandeur aux clients du monde entier.

TCL Europe dévoile sa nouvelle gamme de produits multi-catégories à la technologie de haute qualité à prix abordable

TCL occupe le devant de la scène avec sa technologie Mini LED de dernière génération, qui offre encore plus d'éléments visuels grâce à un plus grand nombre de zones de gradation locale, à un contraste époustouflant et aux niveaux de luminosité les plus élevés à ce jour.

Pionnier de la technologie TCL Mini LED et QLED, TCL a dévoilé sa ligne phare de téléviseurs pour l'Europe soutenue par le processeur AiPQ 3.0 afin d'offrir une performance exceptionnelle en termes de qualité d'image et de contraste supérieur, associée à un son inégalé grâce aux technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos.

Pour les téléviseurs QLED, TCL a introduit sa gamme améliorée qui combine la technologie QLED et une technologie de gradation locale à réseau complet, 4K HDR Pro, et un taux de rafraîchissement de pointe pour une qualité d'image HDR fluide, nette et colorée.

Offrant une véritable expérience immersive, TCL a également lancé sa barre de son Dolby TCL de la série C64, lauréate du prix Red Dot Design en 2023, qui diffuse un son ambiophonique clair et cristallin à la hauteur de l'affichage exceptionnel du téléviseur.

En plus de combler les besoins des consommateurs en matière de divertissement, TCL a annoncé la commercialisation d'une série de produits pour répondre à la demande mondiale croissante d'articles qui permettent d'adopter un mode de vie plus pratique et plus sain. TCL présente sa troisième génération de climatiseurs, avec ses nouvelles séries Gentle Cool et FreshIN, qui permettent aux clients de bénéficier de conditions atmosphériques plus agréables et d'un contrôle plus précis de la température, tout en améliorant leur santé et en consommant moins d'énergie. Dans un souci de préservation des aliments, TCL a également annoncé le lancement de sa collection de réfrigérateurs de 2023. Elle est équipée de multiples fonctions, comme un système de refroidissement à débit d'air multiple et une technologie de libération automatique d'anions (AAT), qui garantissent que les aliments sont correctement refroidis, afin qu'ils restent frais plus longtemps. TCL a lancé ses toutes nouvelles laveuses TCL de catégorie AA de la série P3. Ces produits ont un faible impact sur l'environnement, en grande partie grâce à la technologie TCL Brushless Digital Inverter et son système de détection de charge automatique, en consommant moins d'énergie que les laveuses traditionnelles.

TCL réaffirme son engagement en faveur des technologies responsables et durables

Comme le souligne son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2022, TCL a annoncé, en 2022 seulement, un investissement total de 1,04 milliard de dollars américains dans la protection de l'environnement, économisant ainsi 229,53 millions de tonnes d'eau et recyclant 81 865 tonnes de déchets. D'ici 2025, TCL s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18 %, la consommation d'eau de 27 %, la consommation d'électricité de 13 %, la consommation de gaz naturel de 70 % et la consommation de PSE de 10 %.

Afin d'illustrer sa vision du développement technologique pour un avenir meilleur, du 17 au 23 avril, TCL présentera son exposition exclusive « ELEMENTS - TCL Green Horizon » à la Semaine du design de Milan. Elle mettra en vedette des oeuvres d'art durables et des expériences immersives rendues possibles par la technologie, ainsi qu'un aperçu de la gamme de produits 2023 de TCL Europe et des dispositifs conceptuels saisissants élaborés par le Design Innovation Center de TCL.

