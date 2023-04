Etherendy est la première collection d'artefacts tokenisés au monde. La nouvelle ère des NFT est arrivée





« Etherendy » est la première marque à créer un lien entre les collections d'art traditionnel et la technologie de pointe de la blockchain. Un ensemble unique de carreaux classiques faits à la main de 500 pièces qui sera vendu comme la première collection d'art « phygitale » symbolique au monde.

NEW YORK, AMSTERDAM et HONG KONG, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les médias parlent de plus en plus de NFT et d'objets de collection numériques qui combineront des oeuvres d'art numériques et physiques en 2023. Une initiative pionnière lancera la première collection en avril, où la technologie NFT rencontre l'art traditionnel pour créer une valeur unique.

Pour voir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur :

https://www.multivu.com/players/uk/9160951-etherendy-first-tokenized-artefact-collection/

Le « Etherendy » est une spécialité qui est une nouveauté à la fois en apparence et en valeur, même pour ceux qui suivent depuis longtemps le marché des jetons non fongibles. Contrairement aux NFT traditionnels, la collection en cours de publication se compose non seulement de formes numériques, mais également d'artefacts physiques. Cela signifie que chaque pièce de la collection « Etherendy » est une oeuvre d'art précieuse et unique en soi. Pas seulement de l'art européen classique, des objets de collection respectés et bien connus, mais une spécialité symbolique, dont la valeur est que seule l'édition limitée qui est publiée existe maintenant. Tous les articles sont peints à la main, dorés à la main et numérotés individuellement par la collection et par le fabricant classique européen de 197 ans également.

Les jetons « Etherendy » sont dynamiques, ce qui signifie qu'ils comportent plusieurs utilitaires. La plupart des utilitaires offrent de sérieuses réductions pour les prochaines ventes de jetons Etherendy. Leur valeur de collection servira de base à certaines collaborations interactives à l'avenir, où Etherendy therendys pourra être utilisé comme booster d'objet ou jeton de trésor dans des projets sélectionnés.

Alors que la collection est une fusion d'art classique et de technologie numérique, les organisateurs s'attendent à ce que leurs clients attendent des choses plus spéciales du projet.

En achetant des jetons, le propriétaire aura la ou les oeuvres d'art physiques gratuitement dans le cadre du jeton. Les collectionneurs participeront également à un méta-jeu à collectionner, avec un grand prix et organisé autour du marquage de couleur unique de la collection sur les jetons, qui se trouve au centre du jeu.

Les créateurs de « Etherendy » espèrent attirer les collectionneurs d'art avec d'autres collections en édition super limitée à l'avenir, donc celle-ci, qui sort maintenant, peut être considérée comme une sorte d'introduction. Ils croient que la combinaison de l'art classique et de la technologie de pointe de la chaîne de blocs créera de la valeur et renouvellera le marché des oeuvres d'art classiques et numériques de collection.

Les collectionneurs et les investisseurs intéressés par la collection peuvent trouver plus d'informations sur le site Etherendy.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054532/Etherendy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2054533/Etherendy_Logo.jpg

18 avril 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :