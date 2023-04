Forum stratégique sur le virage vert en entreprise : le milieu des affaires de la métropole se mobilise et passe à l'action





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait vendredi son Forum stratégique sur le virage vert en entreprise. Plus de 450 participants se sont réunis au Fairmont Le Reine Elizabeth pour découvrir les outils et les meilleures pratiques en vue d'entamer et d'accélérer leur virage vert.

« La lutte aux changements climatiques est le grand défi de notre temps. Face à cette urgence, les discussions tenues vendredi confirment l'engagement des entreprises. Celles-ci sont conscientes de leur rôle dans la transition vers une économie verte et décarbonée. Plusieurs d'entre elles sont déjà très avancées dans ce processus. Cependant, nous savons que toutes les organisations ne sont pas égales face à ce défi. Je suis convaincu que la diversité des expériences présentées tout au long du Forum aura permis de montrer la voie aux entreprises et les diverses façons d'entamer, à leur échelle, leur virage vert », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La décarbonation de notre économie exigera la mobilisation de tous. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement heureux d'avoir dévoilé lors du Forum notre plateforme d'accélération du virage vert des entreprises, développée avec BMO. Cette initiative veut rassembler toutes les expertises et toutes les idées pour mieux outiller les organisations dans cette transformation des modèles d'affaires. Si nous voulons atteindre nos objectifs environnementaux tout en préservant notre dynamisme économique, il faut agir maintenant », a poursuivi Michel Leblanc.

« Outre la Chambre et BMO, d'autres organisations majeures de l'écosystème de la métropole ont profité de la tribune du Forum pour annoncer des projets concrets. L'Université Concordia a annoncé PLAN/NET-ZÉRO, son projet pilote pour rendre ses installations carboneutres, et Aéroports de Montréal a lancé son plan de durabilité 1.0. Cela démontre que, quels que soient le secteur et la nature des activités, tout le monde peut faire sa part et être ambitieux dans son virage vert. Notre plateforme lancée avec BMO soutiendra toutes les initiatives destinées à favoriser les maillages et à accélérer la mobilisation », a conclu Michel Leblanc.

Pour en savoir plus sur la nouvelle stratégie d'accélération du virage vert des entreprises en milieu urbain et signaler votre intérêt à participer à ce grand mouvement, consultez le site Web de la Chambre.

Pour en savoir plus sur les faits saillants concernant l'engagement des entreprises du Grand Montréal pour le virage vert, consultez le site Web de la Chambre.

À propos du Forum stratégique sur le virage vert en entreprise

Le Forum stratégique sur le virage vert en entreprise a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été réalisé en association avec Bombardier, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Montréal et YUL - Aéroport international Montréal-Trudeau; en collaboration avec Aecon, Evol, Investissement Québec, Loto-Québec, Pomerleau et l'Université Concordia; ainsi qu'en partenariat avec CGI, Montreal Gazette et Startup Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

