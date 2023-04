IKEA Canada montre la voie en tant que détaillant durable en investissant dans son infrastructure de recharge pour véhicules électriques





Le financement du gouvernement canadien soutient l'objectif du détaillant visant à effectuer la totalité de ses livraisons à domicile sans émission d'ici 2025

BURLINGTON, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé l'expansion de son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) avec l'ajout de 25 stations dans cinq magasins IKEA en Ontario et au Québec. En 2022, le détaillant d'articles d'ameublement a obtenu un financement de 300 000 $ du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada pour installer 25 bornes de recharge pour VE en Ontario et au Québec. IKEA a également investi plus de 305 000 $ de ses propres fonds pour installer des bornes de recharge à plusieurs endroits, notamment dans ses magasins de Montréal, Boucherville, Québec et Ottawa, ainsi qu'à son centre de distribution de Beauharnois, au Québec. Cet investissement soutient l'objectif de IKEA selon lequel la totalité des livraisons à domicile ne produiront aucune émission d'ici 2025 et que les émissions des collaborateurs et des clients seront réduites de 50 % d'ici 2030. IKEA dispose actuellement de bornes de recharge pour VE dans 14 magasins au Canada.

« Grâce au programme PIVEZ, nous avons pu investir davantage dans l'avenir à long terme de notre entreprise, de notre réseau de traitement des commandes et de nos partenariats avec des fournisseurs de services de transport qui utilisent des véhicules de livraison à émission zéro, explique Crystal Rasa, responsable Approvisionnement de la distribution chez IKEA Canada. En tant qu'entreprise dont les activités ont une incidence directe sur la vie des gens et sur l'environnement, et qui peut contribuer à un changement positif, nous assumons nos responsabilités. Nous aspirons non seulement à faire progresser IKEA, mais aussi à inspirer et à stimuler le changement dans nos communautés et la société. »

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible là où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, a déclaré l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. Investir dans un plus grand nombre de bornes de recharge pour VE, comme celles annoncées au Québec et en Ontario, permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se tourner vers un avenir sans émissions de gaz à effet de serre et contribuera à la réalisation de nos objectifs climatiques. »

«?Nous avons fait des investissements colossaux dans la croissance de l'économie propre, a déclaré l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones. En rendant les véhicules électriques et les bornes de recharge de VE plus facilement accessibles au Québec et en Ontario, nous nous rapprochons encore davantage de notre objectif de bâtir un avenir durable pour les générations à venir.?»

L'installation réussie de quatre bornes de recharge pour VE au magasin IKEA Ottawa a marqué une étape importante dans les efforts déployés par le détaillant pour réduire son empreinte climatique. Grâce à ces bornes de recharge, GoBolt, le partenaire de livraison au dernier tronçon, a pu commencer à utiliser deux camions électriques pour effectuer des livraisons à domicile à Ottawa. Dans une démarche similaire, IKEA et un autre partenaire de livraison au dernier tronçon, Metro Supply Chain, ont installé, à l'automne 2022, un centre de recharge mobile pour VE au magasin IKEA Coquitlam, en Colombie-Britannique. Cette installation a permis la circulation de trois camions de livraison électriques dans la région.

L'annonce d'aujourd'hui est l'une des nombreuses façons dont IKEA souligne son engagement continu à réduire son empreinte environnementale au Canada et à devenir une entreprise circulaire avec une incidence positive sur le climat. IKEA Canada a également été reconnue pour ses pratiques durables, puisque pour la 15e année consécutive, elle a été nommée l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par Mediacorp Canada Inc.

« Chez IKEA Canada, nous avons une vision simple, mais puissante, d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. À titre de plus grand détaillant d'articles d'ameublement au Canada, nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'avoir une incidence positive sur la planète et ses habitants. Nous pensons également que nous sommes assez puissants pour contribuer au changement, déclare Helene Loberg, directrice Développement durable chez IKEA Canada. Alors que nous intégrons le développement durable dans notre quotidien, nous voulons montrer aux Canadiens qu'un mode de vie durable peut être abordable et facile. »

Offres IKEA pour le Mois de la Terre :

Du 1 er au 30 avril : IKEA propose des articles et des agencements abordables et écoénergétiques, dans des domaines clés tels que l'énergie, l'air, l'eau et les déchets. Ces offres vont des ampoules à DEL aux robinets SALJEN économes en eau, en passant par les purificateurs d'air STARKVIND et plus encore. Les Canadiens peuvent profiter d'une réduction de 15 % sur les purificateurs d'air en magasin et en ligne, afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

Les clients peuvent visiter le fr.IKEA.ca pour obtenir des détails sur toutes les activités locales du Mois de la Terre et les événements commerciaux nationaux en ligne et dans les magasins IKEA.

Pour plus d'informations sur l'engagement de IKEA en matière de développement durable, visitez la page Un quotidien plus durable sur fr.IKEA.ca, ou consultez le rapport sommaire et le rapport de développement durable pour l'EF22 récemment publiés par le Groupe Ingka.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 26 millions de personnes dans ses magasins et 189 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.https://www.ikea.com/ca/fr/

