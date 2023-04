Optable clôture un financement de série A de 20 millions de dollars US, élargit le syndicat d'investisseurs dans le cadre de la levée de fonds.





Le nouveau capital permettra à la plateforme de collaboration de données et de solutions de salle blanche de données de continuer son expansion mondiale et de soutenir une base de clients en pleine croissance.

MONTREAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Optable, une plateforme de collaboration de données en mode service (SaaS) et une solution de salle blanche de données (data clean room) conçue pour l'écosystème publicitaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu 20 millions de dollars US dans le cadre d'un financement de série A auprès d'un syndicat d'investisseurs qui comprend Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures, asterX et d'autres.

L'écosystème publicitaire est en train de subir une transformation radicale dans la façon dont les données d'audience peuvent être utilisées, alors que les cookies tiers disparaissent, que les identifiants mobiles font l'objet d'une refonte et que de nouvelles lois sur la vie privée émergent. Cela crée un besoin immédiat et pressant de nouvelles solutions pour permettre aux annonceurs, aux éditeurs et à l'ensemble de l'écosystème des technologies publicitaires (adtech) de tirer parti en toute sécurité des données d'audience pour aider à planifier, activer et mesurer les campagnes publicitaires. Dans ce contexte, Optable a connu une demande mondiale pour ses solutions et utilisera les fonds levés, notamment pour développer son équipe de vente et de marketing afin de répondre à ce besoin.

"Optable a accompli d'énormes progrès en offrant une solution centrée sur la confidentialité, la transparence et l'interopérabilité dans notre écosystème", a déclaré Yves Poiré, co-fondateur et PDG d'Optable. "Le fait d'avoir un tel syndicat d'investisseurs stratégiques et diversifiés valide notre approche. Nous avons hâte de collaborer avec eux pour accélérer notre stratégie d'expansion et obtenir de véritables résultats pour notre base de clients en pleine croissance à travers le monde".

Les co-fondateurs d'Optable - Yves Poiré, Vlad Stesin et Bosko Milekic - sont des collaborateurs de longue date, Optable étant la deuxième entreprise qu'ils ont fondée ensemble. Leur dernière entreprise, AdGear, a été acquise par Samsung Ads en 2016. Optable travaille actuellement avec des clients au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon.

"L'approche innovante et centrée sur la confidentialité d'Optable en matière de collaboration de données est essentielle pour aider les annonceurs à naviguer dans le paysage publicitaire numérique en évolution", a déclaré Darcy Frisch, vice-présidente de Hearst Ventures. "Nous sommes ravis d'investir dans l'entreprise et de soutenir sa mission d'habiliter l'industrie avec des solutions innovantes alors qu'ils continuent à gagner du terrain sur le marché américain et au-delà".

Optable oeuvre à la simplification et à l'optimisation de l'approche des salles blanches de données facilitant la collaboration au sein de l'écosystème publicitaire. Le nouveau capital lui permettra de renforcer sa présence mondiale, son expertise technique et le développement de ses produits, en mettant l'accent sur la création de nouvelles solutions de collaboration de données pour répondre aux besoins de l'industrie.

À propos d'Optable

Optable est une solution de collaboration de données et de salles blanches de données conçue pour l'écosystème publicitaire à l'ère de la vie privée. Le produit s'inspire de la transformation radicale de la façon dont les données d'audience sont gouvernées, connectées et activées. Optable adopte une approche de bout en bout de la collaboration de données et est intégré aux plateformes de diffusion d'annonces pour une activation sécurisée, permettant ainsi de déployer des campagnes directement depuis une salle blanche. C'est la seule solution de salle blanche qui offre une collaboration sans friction et une interopérabilité permettant aux clients de faire correspondre en toute sécurité les données d'audience avec n'importe quel partenaire. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://optable.co/

