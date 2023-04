Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. clôture un nouveau cycle d'investissement, y compris ADM





Le financement fait avancer la R&D du portefeuille d'herbicides naturels et des systèmes de cultures en rangs tolérants aux herbicides

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., une société de technologie agricole axée sur la fourniture de solutions herbicides naturelles et durables, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 10,5 millions de dollars, dirigée par ADM (NYSE : ADM). Les investissements de suivi dans le cycle sursouscrit comprenaient iSelect Fund Management et Alexandria Investment Ventures ainsi que des dirigeants d'entreprises et des investisseurs privés du secteur agricole.

Le financement fournit à Harpe Bioherbicide Solutions, basée en Caroline du Nord, les ressources nécessaires pour faire progresser la recherche et le développement de son portefeuille de formulations d'herbicides naturels et non sélectifs, qui utilisent une série de composés d'ingrédients actifs trouvés dans des extraits de plantes, pour atteindre une phase commerciale. En outre, le financement soutient les prochaines étapes de développement des systèmes de cultures en rangs tolérants aux herbicides Harpe, qui élargiront et renforceront davantage le portefeuille de propriété intellectuelle de Harpe.

« La durabilité est un pilier de la stratégie de croissance d'ADM et est au coeur de notre objectif en tant qu'entreprise, c'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Harpe Bioherbicide Solutions pour accélérer l'introduction de nouvelles options d'herbicides basées sur la nature », a déclaré A.J. Todd, vice-président du développement commercial pour l'activité menthe d'ADM. « La position unique d'ADM couvrant la chaîne de valeur alimentaire et agricole nous donne l'opportunité de propulser le changement de multiples façons. Dans ce cas, nous sommes un leader mondial dans la production de menthe et fournirons des intrants clés au produit innovant de Harpe Bioherbicide. Simultanément, nous intensifions rapidement notre travail d'agriculture régénérative, qui bénéficie d'herbicides respectueux de l'environnement. Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration et attendons avec impatience l'opportunité d'associer nos capacités de science des plantes et d'approvisionnement au travail révolutionnaire de Harpe. »

Le portefeuille de produits de Harpe, qui comprend de nouveaux sites et modes d'action, offre un contrôle à large spectre des graines de dicotylédones et de graminées ou des mauvaises herbes. « Grâce à une série de formulations d'herbicides entièrement naturelles, nos produits offriront de nouvelles opportunités pour l'agriculture biologique et régénérative pour les modèles d'utilisation avant, après et dessiccation », a déclaré Bill Buckner, PDG de Harpe Bioherbicide Solutions.

De plus, une série de formulations de prémélanges Harpe sur mesure améliorera le contrôle des mauvaises herbes difficiles à tuer, y compris celles qui résistent aux produits chimiques synthétiques actuels, facilitant ainsi la réduction et le remplacement des herbicides synthétiques utilisés dans les cultures en rangs et spécialisées, les marchés commerciaux et de consommation, ainsi que la rotation avec ceux-ci. La poursuite du développement de cultures tolérantes aux formulations d'herbicides Harpe ouvrira la voie à l'utilisation en saison de la série exclusive de composés actifs herbicides à base de plantes de la société et offrira aux producteurs des outils supplémentaires pour aider à produire des cultures abondantes et saines.

« Harpe Bioherbicide Solutions existe pour servir les agriculteurs à l'échelle mondiale en développant des solutions d'herbicides nouvelles et naturelles pour aider à atténuer les défis croissants de résistance des mauvaises herbes tout en cherchant à faire progresser les pratiques durables dans la production alimentaire mondiale », a déclaré Daniel Pepitone, directeur de l'exploitation de Harpe Bioherbicide Solutions. « L'engagement stratégique et le soutien d'un leader mondial comme ADM, ainsi que le soutien supplémentaire des investisseurs existants, permettent à Harpe de faire progresser notre portefeuille d'herbicides naturels innovants et de technologies associées de caractères tolérants aux herbicides plus près du marché et plus près des agriculteurs qui ont besoin de nouvelles solutions. »

À propos de Harpe Bioherbicide Solutions

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. est une entreprise de technologie agricole axée sur la fourniture de solutions d'herbicides naturelles et durables pour développer et offrir de nouvelles opportunités pour l'agriculture biologique tout en réduisant, remplaçant et synergisant avec l'utilisation de produits chimiques synthétiques dans les cultures en rangs et spécialisées, les marchés commerciaux et de consommation. Le résultat soutiendra le succès des agriculteurs en surmontant les défis actuels de lutte contre les mauvaises herbes et fournira de nouvelles pratiques agricoles durables pour faire progresser notre approvisionnement alimentaire tout en améliorant l'environnement en réduisant le besoin en produits chimiques de synthèse. Pour en savoir plus sur Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., rendez-vous sur www.harpebio.com .

À propos de ADM

ADM libère le pouvoir de la nature pour enrichir la qualité de vie. Nous sommes une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la nutrition humaine et animale, qui propose aujourd'hui des solutions tournées vers l'avenir. Nous ouvrons de nouvelles voies en matière de santé et de bien-être alors que nos scientifiques développent des produits révolutionnaires pour favoriser une vie plus saine. Nous sommes un innovateur de pointe qui ouvre la voie à un nouvel avenir de solutions industrielles et grand public à base de plantes pour remplacer les produits à base de pétrole. Nous sommes un gestionnaire et un transformateur de la chaîne d'approvisionnement agricole inégalé, assurant la sécurité alimentaire en reliant les besoins locaux aux capacités mondiales. Et nous sommes un leader en matière de durabilité, évoluant sur l'ensemble des chaînes de valeur pour aider à décarboner notre industrie et protéger notre planète. De la graine de l'idée au résultat de la solution, nous donnons aux clients un avantage pour résoudre les défis nutritionnels et de durabilité d'aujourd'hui et de demain. En savoir plus sur www.adm.com .

Contacts pour les médias :

Daniel Pepitone, Harpe Bioherbicide Solutions, Inc.

[email protected]

Jackie Anderson, ADM

[email protected]

18 avril 2023 à 08:30

