Fonds Dynamique annonce la distribution en espèces d'avril 2023 des FNB actifs Dynamique et des réductions de frais

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Dixie Gold Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : DG Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 40 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Red Lake Gold Inc. Symbole CSE : RGLD Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 39 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., une société de technologie agricole axée sur la fourniture de solutions herbicides naturelles et durables, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 10,5 millions de dollars, dirigée par ADM . Les investissements...

Optable, une plateforme de collaboration de données en mode service (SaaS) et une solution de salle blanche de données (data clean room) conçue pour l'écosystème publicitaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu 20 millions de dollars US dans le...

Plus d'une centaine de personnes, provenant d'organisations syndicales, communautaires et féministes, participent aujourd'hui à une assemblée citoyenne pour organiser la riposte sociale contre les attaques du gouvernement de la CAQ. En effet, face...