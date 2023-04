Parcs Canada et ses partenaires franchissent des étapes vers un nouveau parc urbain national proposé à Windsor





Trois réalisations importantes représentent de grands progrès pour le projet d'un parc urbain national

WINDSOR, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - L'accès à la nature joue un rôle unique dans les vies de la population canadienne. De nouveaux parcs urbains qui sont facilement accessibles offrent des espaces urbains verts et des ressources culturelles qui sont doublement importants lorsque nous adressons la lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh et secrétaire parlementaire à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ainsi qu'au nom de l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a annoncé plusieurs jalons importants en vue du projet d'un nouveau parc urbain national à Windsor.

Le parc urbain national de Windsor franchit une importante étape avec l'achèvement du transfert très attendu des terres d'Ojibway Shores de Transports Canada à Parcs Canada.

Le terrain Ojibway Shores a une valeur écologique importante. Il comprend la seule rive non aménagée restante de la rivière Detroit dans la région de Windsor-Detroit et offre un lien écologique vital entre la rivière et le complexe de prairies Ojibway.

Ces terres et ces eaux sont également importantes sur le plan culturel et historique pour les Premières Nations qui les gèrent depuis des millénaires. La création d'un parc urbain national sur le territoire traditionnel de la Confédération des trois feux est une occasion d'appuyer et de favoriser le leadership et l'intendance des Premières Nations dans la conservation et la restauration de ces terres et de ces eaux. La rivière Detroit elle-même est également un endroit culturellement important en termes d'histoire des Noirs et de sa connexion au chemin de fer clandestin. En raison de ses riches liens écologiques et culturels, Ojibway Shores devrait être compris dans le parc urbain national proposé.

Grâce à ce transfert, le gouvernement fédéral peut maintenant entamer le processus d'assainissement par le biais d'opérations de nettoyage qui profiteront à l'environnement local et à de nombreuses espèces de plantes et d'animaux qui en dépendent pour leur survie. Ojibway Shores fournit de l'habitat essentiel à de nombreuses espèces rares et menacées. Il s'agit également d'une halte importante pour les oiseaux migrateurs, y compris huit espèces en péril et le littoral naturel agit comme un corridor de déplacement et fournit un habitat de nidification pour les tortues telles que la tortue-molle à épines en voie de disparition.

M. Kusmierczyk a également annoncé l'achèvement de la phase de préfaisabilité du parc proposé. Cela confirme que le site candidat s'harmonise avec les objectifs du Programme des parcs urbains nationaux. Parcs Canada reconnaît l'important travail entrepris par le Comité des partenaires de Windsor et l'engagement des partenaires à faire progresser les objectifs du programme. Cela comprend la Première Nation de Caldwell, la Première Nation de Walpole Island, la ville de Windsor, la ville de LaSalle, la province de l'Ontario et Hydro One. Le travail de l'organisme est reflété dans le rapport de préfaisabilité et éclairera la planification d'un futur parc urbain national à Windsor.

L'achat d'un terrain supplémentaire et stratégique pour complémenter davantage le parc urbain national proposé faisait également partie de l'annonce d'aujourd'hui. Parcs Canada a versé 1,3 M$ à la Ville de Windsor pour l'achat d'une propriété résidentielle qui a une valeur d'envergure pour le parc proposé. L'acquisition de cette propriété donnera l'occasion de restaurer le terrain et d'améliorer la connectivité écologique entre les zones naturelles environnantes qui se trouvent toutes également dans la zone d'étude du parc proposé.

De plus, Parcs Canada a publié aujourd'hui un document d'information et un document de réflexion pour solliciter les commentaires des partenaires, des intervenants et du public afin d'éclairer une nouvelle politique sur les parcs urbains nationaux.

Cette nouvelle politique orientera la désignation et la gestion de nouveaux parcs urbains nationaux partout au pays afin de s'assurer qu'ils atteignent les objectifs du programme de conservation de la nature, de mise en relation des gens avec la nature et de promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à protéger la biodiversité et à conserver 25 pour cent des terres et des eaux d'ici 2025, et 30 pour cent de chacune d'entre elles d'ici 2030, Parcs Canada, en collaboration avec un large éventail de partenaires, continuera de travailler à la réalisation de la vision de l'établissement d'un réseau de parcs urbains nationaux dans bon nombre des grands centres urbains du Canada.

Citations

« Les parcs nationaux du Canada sont les joyaux de la couronne de notre patrimoine naturel, et les nouveaux parcs urbains nationaux rapprocheront plus de Canadiens et Canadiennes des avantages des aires conservées vertes et accessibles où ils vivent. Notre système de parcs nationaux a été imaginé il y a plus d'un siècle, et aujourd'hui nous franchissons la prochaine étape naturelle avec la création d'un réseau national de parcs urbains. Pour les habitants de Windsor, Ojibway Shores est une oasis naturelle dans une région très développée qui abrite des écosystèmes sensibles et rares et une multitude d'espèces. Ces terres devraient être protégées et il est tout à fait logique de les inclure dans un parc urbain national. Le gouvernement du Canada fait de grands progrès dans la création d'un réseau de parcs urbains nationaux - et Ojibway Shores représente un autre maillon essentiel de la chaîne. ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le transfert du terrain Ojibways Shores entre Transports Canada et Parcs Canada permettra de transformer cet important espace écologique et culturel en un nouvel espace de parc national. En travaillant ensemble dans le cadre d'une approche pangouvernementale, nous développerons un espace vert et unique qui fera progresser la réconciliation avec les Autochtones et dont tous les Canadiens et Canadiennes pourront profiter. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Aujourd'hui, nous protégeons Ojibway Shores pour toujours et faisons un pas historique géant vers un parc urbain national Ojibway--c'est une journée qui unit notre communauté et une journée pour laquelle nous avons lutté pendant des décennies. Alors que nous préserverons le dernier morceau de rivage non aménagé sur la rivière Détroit dans notre région et terminerons officiellement la première phase du processus de Parcs Canada, nous voyons le parc national urbain Ojibway devenir réalité. »

Irek Kusmierczyk

Député de Windsor--Tecumseh et secrétaire parlementaire à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« La Première Nation Walpole Island appuie le projet d'un parc urbain national à Windsor et les efforts de Parcs Canada pour réunir des partenaires afin de réaliser cette vision commune. Notre nation souhaite cogérer et cogouverner ce parc - c'est notre objectif - pour assurer que le parc protège pour toujours ses écosystèmes particuliers et ses espèces rares, et les jeunes et les aînés de la Nation en particulier peuvent participer à sa gestion et à son entretien. »

Clint Jacobs,

Superviseur, Nin.Da.Waab.Jig/Centre patrimonial de Walpole Island.

« Il est excitant de voir cette étape importante franchie alors que nous continuons vers l'établissement du parc urbain national Ojibway dans la ville de Windsor. Les résidents de Windsor-Essex savaient depuis longtemps qu'Ojibway est une région précieuse, riche en culture et en patrimoines, et bénéficiant d'un écosystème unique et incroyable. Au cours des dernières années, le conseil municipal de Windsor a adopté plusieurs résolutions et a travaillé à l'acquisition de terrains importants, à l'appui des efforts visant à créer cet espace et à le relier au réseau croissant de parcs urbains nationaux partout au Canada. Avec l'inclusion d'Ojibway Shores, les opérations d'assainissement et de nettoyage pouvant commencer, et l'achèvement de la phase de préfaisabilité du projet, nous nous rapprochons de la réalisation de notre vision commune chaque jour. Nous sommes reconnaissants à toutes les parties prenantes qui se sont réunies dans cette entreprise monumentale. Grâce à la propriété et à l'exploitation de Parcs Canada, cette combinaison diversifiée de terres fédérales, provinciales et municipales sera assemblée, entretenue et programmée à leur plein potentiel. »

Drew Dilkens

Maire de Windsor

« L'Ontario travaille à étendre les aires naturelles protégées et conservées dans la province, offrant ainsi au public davantage d'occasions de sortir et de profiter de la nature, ce qui est particulièrement important dans des communautés plus urbanisées comme Windsor. L'Ontario est fier de collaborer avec ses partenaires de conservation sur l'avenir des espaces publics en Ontario afin d'assurer un meilleur accès aux parcs pour tous, tout en renforçant la protection et la santé de la faune et de l'environnement. »

L'honorable David Piccini

Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs

« Port Windsor a été un intendant environnemental pour Ojibway Shores pour plus de 20 ans. Nous sommes ravis d'enfin voir que ces terres importantes seront protégées par Parcs Canada pour les habitants de Windsor-Essex, et toute la population canadienne, et ce pour toujours. »

Steve Solmons

Président et directeur général, Windsor Port Authority

Faits en bref

Les terrains d'Ojibway Shores sont actuellement vacants, non aménagés et accessibles au public. Ils sont adjacents au site de l'esplanade canadienne du pont international Gordie-Howe et à l'intérieur du complexe des prairies Ojibways, un ensemble de cinq parcs municipaux et provinciaux et d'aires naturelles étroitement situés.

Parcs Canada a versé 1,3 M$ à la Ville de Windsor pour l'achat d'une propriété stratégique sur le chemin Titcombe. La propriété a été acquise parce qu'il s'agit de la seule propriété résidentielle développée sur cette route et qu'elle est entourée par la zone d'étude proposée du parc urbain national.

pour l'achat d'une propriété stratégique sur le chemin Titcombe. La propriété a été acquise parce qu'il s'agit de la seule propriété résidentielle développée sur cette route et qu'elle est entourée par la zone d'étude proposée du parc urbain national. En août 2021, Parcs Canada et la Ville de Windsor ont annoncé la signature d'une déclaration de collaboration pour explorer le potentiel d'un parc urbain national dans la région, et l'exploration initiale de sa faisabilité est maintenant terminée.

ont annoncé la signature d'une déclaration de collaboration pour explorer le potentiel d'un parc urbain national dans la région, et l'exploration initiale de sa faisabilité est maintenant terminée. La création d'un parc urbain national à Windsor est une occasion de promouvoir l'intendance autochtone, d'élever les perspectives et les récits autochtones, et de promouvoir les liens avec les terres et les eaux en fonction des connaissances et des valeurs autochtones.

En plus de la municipalité de Windsor, Parcs Canada a lancé des processus exploratoires pour d'autres parcs urbains nationaux potentiels dans diverses municipalités du Canada , notamment Victoria (C.-B.), Edmonton (Alb.), Saskatoon (Sask.), Winnipeg (Man.) et Halifax (N.-É.). Les premières discussions sont également en cours à Montréal (Qc).

, notamment (C.-B.), (Alb.), (Sask.), (Man.) et (N.-É.). Les premières discussions sont également en cours à Montréal (Qc). Les parcs urbains nationaux seront gérés selon une gamme de modèles de gouvernance souples, y compris les lieux administrés par le gouvernement fédéral, les lieux administrés par des tiers et diverses approches de partenariat.

La nouvelle Politique sur les parcs urbains nationaux orientera la désignation et la gestion de nouveaux parcs urbains nationaux partout au pays afin de s'assurer qu'ils atteignent les objectifs du programme de conservation de la nature, de mise en relation des gens avec la nature et de la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le vaste réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Grâce à son réseau bien connu de sites du patrimoine culturel urbain, ainsi qu'au parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a une forte présence et une longue histoire de conservation dans les zones urbaines.

17 avril 2023

