FOOT IQ, le programme qui favorise l'accès à l'éducation des jeunes Canadiens par le sport





TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - Lancé en 2021, par Pepy MALONGA, coach sportif et entrepreneur, FOOT IQ est un programme visant à contribuer au développement personnel des jeunes et à favoriser leur accès à l'éducation par le sport. L'ambition de Foot IQ est d'apporter une nouvelle expérience éducative, une nouvelle méthode d'apprentissage en complément des solutions existantes.

Considéré comme « une école de la vie », et au-delà des principes fondamentaux relatifs à l'éducation physique et sportive qu'il délivre, ce programme mixte est pensé et conçu pour enseigner aux jeunes filles et garçons âgés de 9 à 20 ans, adeptes du sport ou non, des compétences clés telles que la communication interpersonnelle, le travail en équipe, le leadership et bien d'autres.

Foot IQ opte pour des contenus interactifs tels, jeux de rôles, analyses d'images et de vidéos, jeux de mots et des études de cas entre autres, afin de dynamiser et faciliter l'apprentissage des jeunes. Le programme se veut également bilingue. Il encourage d'une part les apprenants à communiquer en français, élément essentiel du programme et propose en parallèle des sessions en anglais.

"Nous croyons que l'apprentissage des principes fondamentaux de manière ludique est un moyen de stimuler la motivation et l'intérêt des jeunes. L'éducation par le sport offre une nouvelle expérience au sein des écoles et des organisations car elle ajoute de la valeur aux programmes éducatifs. Notre mission consiste à responsabiliser les jeunes par le biais d'une approche différente visant à les préparer davantage aux défis de demain", explique l'équipe de FOOT IQ.

Depuis son lancement, FOOT IQ a formé près de 100 jeunes parmi lesquels l'équipe U16 du Toronto High Park FC, dans le cadre d'une session sur le leadership en février dernier.

Le programme est également soutenu par la Fédération Française de Football à 7 et se décline au sein d'écoles partenaires telles que le Conseil Scolaire Viamonde, le Conseil Scolaire Mon Avenir et prochainement le Toronto District School Board.

17 avril 2023

