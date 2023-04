Projet de loi 15 - Les syndicats de la santé établissent les bases du dialogue





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - À l'aube des consultations parlementaires sur le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, l'ensemble des organisations syndicales du milieu de la santé et des services sociaux unissent leurs voix en rendant public aujourd'hui un énoncé de principes détaillant les bases et les fondements de leur vision pour proposer des améliorations au réseau. Le statu quo n'étant pas une option, les organisations syndicales, fortes de l'expérience de leurs membres sur le terrain, sont prêtes à entamer le dialogue avec le ministre à propos de cette vaste réforme.

« Nous considérons que la refondation du réseau doit reposer sur une réaffirmation forte de son caractère public, et qu'il est nécessaire de répondre aux véritables défis de décentralisation, de démocratisation et d'accessibilité aux services publics du système de santé québécois », peut-on lire notamment dans l'énoncé endossé par l'APTS, la CSN, la CSQ, la FSQ-CSQ, la FIQ, la FP-CSN, la FSSS-CSN, le SCFP, le SPGQ et le SQEES.

Universalité d'accès et gratuité

Parmi les principes fondamentaux défendus par les organisations syndicales, on retrouve l'universalité de l'accès ainsi que la gratuité des soins et services pour l'ensemble de la population, principes qui reposent sur un financement entièrement public, de même que sur une gestion et une prestation publiques. En ce sens, les syndicats misent sur le caractère résolument public du réseau, et souhaitent mettre fin à toute nouvelle intrusion du privé, tout en limitant au maximum le recours qu'on en fait actuellement. « Il n'y a pas de place pour de la marchandisation de la santé ni de ressources pour financer des profits au privé », affirment les organisations.

Décentralisation et démocratisation

La coalition intersyndicale s'inquiète également de la perte de pouvoir démocratique au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) : « la décentralisation et la démocratisation du réseau par la concertation avec les acteurs des milieux de toutes les régions du Québec sont des facteurs incontournables pour agir afin de mieux prioriser et adapter les soins et services aux besoins et aux réalités spécifiques et ainsi nous permettre d'agir en prévention sur les déterminants sociaux, tels que le revenu et le statut social, qui sont actuellement mis à l'écart ».

Enfin, les organisations syndicales réclament d'une même voix une nette amélioration des conditions de travail pour l'ensemble du personnel du RSSS, facteurs clés de la névralgique attraction/rétention des travailleuses et travailleurs au sein du réseau public.

Pétition

En outre, toujours à l'initiative de la coalition intersyndicale, une pétition parrainée par le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, reprenant l'essentiel de ces revendications, a été publiée hier sur le site de l'Assemblée nationale.

Pour consulter l'énoncé de principes : https://bit.ly/3KG1iN5

Pour consulter la pétition : https://bit.ly/3mEo5AJ

