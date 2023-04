Le marché européen des services informatiques et commerciaux affiche des résultats mitigés au premier trimestre, selon l'ISG Indextm





La demande pour des services informatiques et commerciaux en Europe a chuté de 5 pour cent par rapport au premier trimestre record de l'année dernière, poursuivant une série de quatre trimestres consécutifs de baisses séquentielles, selon le dernier rapport sur l'état du secteur d'Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un chef de file mondial de la recherche et du conseil en technologie.

L'EMEA ISG Indextm, qui mesure les contrats d'externalisation commerciale d'une valeur contractuelle annuelle (VCA) de 5 millions USD ou plus, indique une VCA de marché combiné (services gérés et en tant que service basé sur le cloud) à 7,4 milliards USD au premier trimestre, en recul de 5 pour par rapport à l'année précédente, mais globalement inchangée par rapport au quatrième trimestre.

« Le marché élargi de la région EMEA a enregistré des résultats mitigés au premier trimestre », déclare Steve Hall, président, EMEA, ISG. « Le marché des services gérés a enregistré une performance relativement stable au premier trimestre, la VCA ayant augmenté de manière séquentielle en raison d'une forte activité de restructuration et d'un nombre record de contrats attribués. En revanche, la VCA des services cloud n'a diminué que pour la deuxième fois en glissement annuel, enregistrant son plus important recul trimestriel (moins 6 pour cent). »

La VCA des services gérés, à 3,7 milliards USD, a enregistré une hausse séquentielle de 4 pour cent par rapport au quatrième trimestre, mais en baisse de 4 pour cent par rapport à l'année précédente. Les entreprises de la région ont signé un record de 292 contrats au cours du trimestre, en hausse de 14 pour cent par rapport au trimestre précédent et de 5 pour cent par rapport à l'année précédente.

Au sein des services gérés, l'externalisation informatique (ITO) a augmenté de 5 pour cent en glissement annuel, pour atteindre 3,0 milliards USD, avec un dynamisme observé dans les services de développement et de maintenance d'applications, en hausse de 38 pour, à 1,9 milliard USD, ce qui renforce le marché. L'externalisation des processus métier (BPO) a quant à elle reculé de 30 pour cent en glissement annuel, à 750 millions USD. Les segments BPO qui ont augmenté durant le trimestre étaient les services d'ingénierie, les services financiers et comptables et les services de gestion des installations.

La demande pour les services basés sur le cloud (XaaS) a diminué de 6 pour cent par rapport à l'année précédente, à 3,7 milliards USD, avec une baisse de 10 pour cent de l'infrastructure en tant que service (IaaS), à 2,7 milliards USD, même si le logiciel en tant que service (SaaS) a augmenté de 6 pour cent, pour s'établir à 1,1 milliard USD.

Performance géographique

Le Royaume-Uni reste le plus grand marché géographique de la région EMEA, avec une VCA des services gérés de 1,2 milliard USD au premier trimestre, en baisse de 2 pour cent en glissement annuel, mais en hausse de 36 pour cent par rapport au quatrième trimestre.

Le marché de DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) a connu un démarrage poussif en 2023, avec une VCA de 730 millions USD, en baisse de 21 pour cent par rapport à l'année précédente et de 20 pour cent par rapport au quatrième trimestre. Cela s'explique principalement par l'absence de transactions importantes sur le marché, même si le flux contractuel global a augmenté de 38 pour cent en glissement annuel.

L'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique (SEMEA), une région portée par la France, a poursuivi sa solide performance au premier trimestre. Le marché SEMEA a vu plus de 90 contrats de services gérés, pour une VCA supérieure à 1,2 milliard USD, durant le trimestre. La France à elle seule a généré une VCA de services gérés de 635 millions USD au cours du trimestre, en hausse de 27 pour cent en glissement annuel.

Prévisions mondiales pour 2023

ISG a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour le XaaS en 2023 à 15 pour cent, en baisse de 200 points de base par rapport à ses prévisions de janvier, et a maintenu ses prévisions de croissance mondiale pour les services gérés à 5 pour cent.

« L'environnement macroéconomique reste incertain, les taux d'intérêt, l'inflation et les perturbations dans le secteur bancaire s'ajoutant aux préoccupations des entreprises clientes », déclare Hall. « La signature de contrats continue de faire l'objet d'une attention renforcée, en particulier dans les domaines des dépenses discrétionnaires. Les entreprises repensent l'optimisation des coûts, les gains d'efficacité et les accords de consolidation des fournisseurs. »

Selon Hall, l'attrition s'est stabilisée et ISG s'attend à ce que l'embauche reprenne au cours du second semestre. La baisse des commandes XaaS devrait durer au deuxième trimestre, avec une reprise de la demande au second semestre.

