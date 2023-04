Bugworks Research Inc. présentera huit affiches au 33ème Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) 2023, à Copenhague, au Danemark





BANGALORE, Inde et DELAWARE CITY, Delaware et ADELAIDE, Australie, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc., une société biopharmaceutique au stade clinique, s'apprête à présenter ses derniers résultats de recherche sur le nouvel inhibiteur de la topoisomérase bactérienne, BWC0977 lors du prochain 33ème Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) à Copenhague, au Danemark.

Les huit affiches mettent en évidence les données des études microbiologiques et d'efficacité du candidat clinique, BWC0977, qui présente une activité à large spectre contre un panel mondial diversifié d'agents pathogènes à Gram positif, à Gram négatif et à menace biologique. En outre, des données provenant d'une série d'études, y compris des essais biochimiques in vitro, des études de fréquence de résistance in vitro, des données sur la concentration minimale inhibitrice (CMI 90 ) contre des isolats cliniques multirésistants aux médicaments du monde entier et des données d'efficacité in vivo chez la souris et le rat des modèles d'infection seront présentés.

Ces études ont été menées en collaboration avec des scientifiques du Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), Bethesda, États-Unis, University of Liverpool, Royaume-Uni, University of Texas Medical Branch, États-Unis, International Health Management Associates (IHMA), États-Unis et TheraIndx Sciences de la vie Pvt. Ltd., Inde.

« ECCMID 2023 est une plate-forme de renommée mondiale dans le domaine de la R&D sur les maladies infectieuses, et nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de présenter les points forts précliniques de notre médicament candidat BWC0977 ; une première du genre en plus de six décennies qui a le potentiel de traiter toute une gamme d'infections causées par des pathogènes bactériens Gram-négatifs et Gram-positifs difficiles à traiter, » déclare le Dr Vasanthi Ramachandran, vice-président - Collaborations, Bugworks Research India.

Bugworks Research est à la pointe du développement de nouveaux antibiotiques pour lutter contre la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens. La recherche de pointe de la société est axée sur la découverte et le développement de médicaments à petites molécules qui ciblent les enzymes bactériennes essentielles à leur survie.

La conférence ECCMID est un forum mondial de premier plan pour les maladies infectieuses et la microbiologie clinique. Les présentations de Bugworks Research auront lieu le 17 avril 2023, lors de la session poster. Les participants sont invités à visiter le stand Bugworks Research pour en savoir plus sur l'approche innovante de l'entreprise dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

Bugworks Research Inc, (Bugworks), est une société biopharmaceutique au stade clinique, qui développe de nouveaux actifs thérapeutiques multi-cibles dans les domaines des anti-infectieux et de l'immuno-oncologie (IO) en intégrant les dernières innovations en biologie computationnelle, pharmacologie, biologie structurale, et la chimie médicinale. BWC0977 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1 et vise à répondre aux besoins non satisfaits des infections hospitalières et communautaires graves et des biomenaces bactériennes. Son actif pour l'IO est au stade préclinique tardif, cible plusieurs cancers et devrait être utilisé seul ou en combinaison avec des thérapies de points de contrôle immunitaires.

