Authentix® acquiert Royal Joh. Enschedé et élargit ses capacités dans le domaine de l'impression sécurisée

ADDISON, Texas, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Authentix, l'autorité en matière de services d'authentification et d'information, a annoncé avoir acquis la société néerlandaise Royal Joh. Enschedé, un fournisseur de solutions d'impression spécialisée et sécurisée de premier plan de la société d'investissement Nimbus.

Fondée en 1703, Koninklijke (Royal) Joh. Enschedé est passée du statut de petit imprimeur de livres à celui d'entreprise d'impression sécurisée de classe mondiale, reconnue depuis longtemps pour la grande qualité d'impression de ses documents sécurisés, ses timbres-poste, ses billets de banque et ses solutions de protection des marques. Reconnue dans le monde entier pour ses capacités de conception et ses travaux d'impression d'une qualité sans précédent, Royal Joh. Enschedé produit également les billets de banque et les timbres les plus innovants au monde et fournit d'autres produits à une liste impressionnante de clients, notamment les transactions financières, les équivalents de trésorerie, les certificats, les visas, les diplômes et de multiples solutions destinées à la protection des marques. Basée à Haarlem, aux Pays-Bas, et disposant d'une succursale à Yokohama, au Japon, l'entreprise a été un chef de file de la transition technologique du physique au numérique, et a introduit de nombreux produits inédits au cours de sa riche et longue histoire.

Authentix acquiert les actions de Joh. Enschedé auprès de la société d'investissement Nimbus, actionnaire majoritaire de RJE depuis 2014. Au cours de cette période, Nimbus et la direction ont préparé l'entreprise pour l'avenir, en standardisant les opérations et en investissant dans des technologies et des solutions distinctives.

« Cette acquisition stratégique élargit notre portefeuille et nos capacités en matière de technologies d'impression hautement sécurisée afin de soutenir la croissance continue d'Authentix dans le cadre de ses programmes destinés aux gouvernements, aux banques centrales et aux propriétaires de marques commerciales », a déclaré Kevin McKenna, PDG d'Authentix, ajoutant que « la combinaison de l'expérience, du savoir-faire artisanal, de l'innovation conceptuelle et des techniques de production que Joh. Enschedé apporte à Authentix s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance actuelle. »

Et Gelmer Leibbrandt, PDG de Joh. Enschedé, d'ajouter : « Nous sommes très heureux de faire partie de l'équipe très talentueuse et expérimentée d'Authentix. Nous pensons que la fusion de l'approche des deux sociétés en matière de qualité et d'innovation offre de nombreuses possibilités de fournir à nos clients les solutions d'impression sécurisée les plus avancées de l'industrie. »

Jannes Snel, gestionnaire de placements chez Nimbus, a déclaré : « Lorsque Nimbus a acquis Joh. Enschedé en 2014, nous savions que le défi était d'identifier de nouvelles opportunités de croissance. Nous sommes fiers d'avoir pu les trouver et d'avoir travaillé intensément pour préparer l'entreprise à sa prochaine phase de développement. Nous sommes très heureux qu'Authentix soit le nouveau siège de Joh. Enschedé, et nous sommes convaincus que sous leurs ailes, Joh. Enschedé poursuivra sa croissance. »

Royal Joh. Enschedé demeurera une entité opérationnelle autonome et conservera ses marques. Elle intégrera le groupe d'entreprises Authentix afin d'accroître sa part de marché et de développer son ensemble d'offres stratégiques en tirant parti de la plus grande plateforme de vente d'Authentix.

À propos de Joh. Enschedé

Royal Joh. Enschedé, fondée en 1703, est connue dans le monde entier pour ses billets de banque et ses timbres attrayants. Grâce à son souci du détail, à son expertise technique et à sa qualité, Royal Joh. Enschedé est le spécialiste des solutions d'impression et de sécurité personnalisées, sécurisées et extrêmement fiables. Royal Joh. Enschedé crée et imprime des produits pour les transactions financières, les équivalents de trésorerie et des produits de certification, tels que les timbres-poste, les passeports, les visas, les timbres fiscaux, les diplômes, les certificats et les produits destinés à protéger les produits de marque de grande valeur (protection des marques). Grâce à son savoir-faire et à son expertise, l'entreprise fournit des solutions d'impression sécurisée contre la fraude et la contrefaçon dans le monde entier.

À propos d'Authentix

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix apporte une visibilité et une traçabilité accrues aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix fournit à ses clients des solutions physiques et logicielles permettant de détecter, d'atténuer et de prévenir la contrefaçon et d'autres activités commerciales illicites concernant les devises, les produits soumis à accises et les produits de consommation de marque. Grâce à un modèle de partenariat et à une expertise sectorielle éprouvés, les clients bénéficient d'une conception de solution personnalisée, d'une mise en oeuvre rapide, d'un engagement des consommateurs et d'une gestion complète de programmes afin de garantir la sécurité des produits, la protection des revenus et la confiance des consommateurs dans les marques mondiales les plus connues sur le marché. Basée à Addison, au Texas (États-Unis), Authentix, Inc. a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. De plus, l'entreprise offre ses services aux clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

