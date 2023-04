Le président d'EVE Energy fait part de son optimisme au forum China EV100





PÉKIN, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- Liu Jincheng, président d'EVE Energy, l'un des principaux fabricants de batteries lithium-ion, a été invité à s'exprimer lors du forum China EV100 2023, un événement de trois jours consacré au développement de l'industrie chinoise des véhicules électriques. Le discours de M. Liu, intitulé « A New Stage for EVE Energy's Power Battery Development » (une nouvelle étape pour le développement des batteries d'EVE Energy), a permis de faire le point sur la situation actuelle des batteries, les défis posés par la technologie de charge rapide et les perspectives de développement futur.

Le forum China EV100 est organisé par China EV100 et coorganisé par l'université de Tsinghua, la Société chinoise des ingénieurs automobiles, l'Association chinoise des constructeurs automobiles, le Centre chinois de technologie et de recherche automobile et l'Institut chinois de recherche en ingénierie automobile. Cet événement vise à promouvoir la modernisation de l'industrie automobile chinoise et propose des discussions sur les tendances mondiales du développement de l'industrie, le développement de haute qualité des véhicules à énergie nouvelle, la stratégie chinoise de développement des véhicules connectés intelligents et les tendances des chaînes d'approvisionnement de l'industrie principale, telles que les batteries de puissance.

« EVE Energy participe pour la deuxième fois au forum China EV100. Notre stratégie à long terme consiste à développer notre technologie de batteries lithium-ion et à maintenir une structure commerciale stable avec des batteries grand public, des batteries de puissance et des batteries de stockage d'énergie, a déclaré M. Liu. Nous avons également renforcé notre coopération avec les principales entreprises de la chaîne d'approvisionnement depuis 2018 et investi dans plus de 20 coentreprises afin de garantir le contrôle de l'approvisionnement et des coûts. »

M. Liu a évoqué l'état actuel de l'industrie des batteries de stockage d'énergie, en particulier des batteries lithium-ion. Il a indiqué que le développement de ces batteries est un engagement à long terme en raison des tests nécessaires pour garantir leur durée de vie, ce qui peut prendre plusieurs années. Il a également souligné l'importance d'avoir une perspective à long terme en entrant dans l'industrie et de développer une éthique de travail soutenue, même dans les domaines dynamiques du stockage de l'énergie et des batteries.

Son discours a ensuite porté sur les défis et les approches pratiques de la technologie de charge rapide. M. Liu a révélé que la tendance actuelle dans l'industrie des batteries électriques est de se concentrer sur les coûts et la légèreté des modèles. La sécurité était autrefois la principale préoccupation, mais après des années d'efforts, elle a été résolue comme il se doit. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'optimisation de la structure et du coût des batteries. M. Liu estime que la technologie de recharge rapide et la construction de réseaux sont essentielles pour résoudre le dernier obstacle au développement des véhicules électriques.

Par ailleurs, M. Liu a suggéré que l'amélioration de la charge rapide à une dizaine de minutes réduira considérablement le coût social de l'utilisation des véhicules électriques. Il a également expliqué qu'EVE Energy avait mené avec succès des essais de charge rapide dans les provinces de Guangdong et de Hubei, et qu'elle prévoyait de poursuivre son expansion en partenariat avec des entreprises de Huizhou et de Jingmen. Il a également suggéré de recourir au courant continu pour la recharge ultrarapide, car il ne nécessite pas de stations de recharge à grande échelle.

À propos de ses perspectives de développement du secteur, M. Liu a rappelé qu'au cours des deux dernières années, l'entreprise s'était efforcée d'améliorer les performances des batteries de véhicules électriques en optimisant leur espace et leur structure par le biais de la conception et de la gestion thermique. Cela a permis d'augmenter la capacité des batteries et d'améliorer l'utilisation de l'espace, et donc de prolonger l'autonomie des véhicules. Il a cité comme exemple de cette approche l'utilisation de grandes batteries cylindriques LFP, qui présentent une nouvelle conception structurelle améliorant l'utilisation de l'espace et réduisant le nombre de composants structurels, ce qui permet de réduire les coûts.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 3 400 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 910 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ».

