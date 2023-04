BORUSAN MANNESMANN, LE GÉANT MONDIAL DE L'INDUSTRIE DES CANALISATIONS EN ACIER, RENFORCE ENCORE SA PRÉSENCE AUX ÉTATS-UNIS





ISTANBUL, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fondée en 1958 par le groupe Borusan comme sa première entreprise industrielle, Borusan Mannesmann a récemment finalisé une acquisition aux États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial. Grâce à une transaction de 162 millions de dollars américains, la société a acquis 100 % de Berg Pipe, l'un des principaux fabricants de canalisations de grand diamètre aux États-Unis. Avec cette acquisition, Borusan Mannesmann renforce sa présence en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie nord-américaine des conduites d'énergie.

Créée il y a 65 ans par le groupe Borusan ? l'un des principaux conglomérats de Turquie ? comme sa première entreprise industrielle, Borusan Mannesmann a récemment finalisé une acquisition aux États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial. Conformément à sa stratégie de croissance mondiale qui consiste à accroître sa capacité de fabrication sur les marchés cibles, Borusan Mannesmann a fait l'acquisition de Berg Pipe, une société qui exerce depuis 44 ans aux États-Unis et dont les deux installations sont situées en Floride et en Alabama.

Borusan Mannesmann opère régulièrement aux États-Unis depuis 2014, avec une installation située à Baytown, au Texas. Suite à cette acquisition et à la construction d'une deuxième usine à Baytown, qui commencera à produire en 2023, l'entreprise possédera quatre usines de fabrication aux États-Unis. La capacité de fabrication totale de l'entreprise aux États-Unis atteindra un million de tonnes, soit environ un milliard de dollars américains en termes de chiffre d'affaires. Grâce à cette acquisition récente de Berg Pipe pour 162 millions de dollars, Borusan Mannesmann possédera un total de 11 installations situées en Turquie, en Italie, en Roumanie et aux États-Unis, ainsi qu'une capacité de production de près de deux millions de tonnes et 2 800 membres du personnel d'ici fin 2023.

« Notre objectif est la croissance durable. »

Relevant que Borusan Mannesmann a apporté une valeur ajoutée durable à la Turquie depuis sa création, le PDG du groupe Borusan, Erkan Kafadar, a commenté l'acquisition réalisée conformément à la stratégie de localisation de Borusan Mannesmann sur les marchés mondiaux :

« La fabrication de canalisations, le premier secteur industriel dans lequel nous opérons sous le nom de Borusan Holding, et sa première entreprise industrielle, Borusan Mannesmann, apportent une valeur ajoutée à notre pays depuis 65 ans. Elle contribue à l'économie du pays avec ses exportations vers les marchés mondiaux. En tant que marque numéro un dans son domaine en Turquie, notre entreprise se concentre sur l'expansion sur les marchés internationaux pour promouvoir une croissance durable. Ayant intensifié sa présence depuis le début des années 2000 sur différents segments du marché des canalisations grâce à ses installations en Italie, aux États-Unis et plus récemment en Roumanie, l'acquisition récente de Berg Pipe par Borusan Mannesmann renforce la présence de l'entreprise en tant qu'acteur clé sur le marché nord-américain des conduites d'énergie, qui, selon nous, recèle un grand potentiel. En outre, Borusan Mannesmann s'avère être l'un des plus grands investisseurs industriels turcs aux États-Unis. Dans le cadre de sa stratégie de croissance durable, notre entreprise continuera d'évaluer les opportunités d'accroître sa part sur les marchés cibles. »

Une nouvelle ère pour Borusan Mannesmann

Borusan Mannesmann est entré sur le marché automobile européen après l'acquisition de l'usine italienne de tubes de précision Vobarno en 2001, son premier investissement international. Par conséquent, la société est aujourd'hui le premier fabricant du secteur automobile en Europe, grâce à des investissements supplémentaires dans ses installations de Gemlik, en Turquie, en 2018. M. Kafadar a déclaré que : « Conformément à notre stratégie de mondialisation et de croissance durable, nous avons connu un succès remarquable au cours des neuf années suivant la mise en service d'une installation en 2014, grâce à un investissement de 150 millions de dollars sur le marché américain des conduites d'énergie. Avec cette installation à Baytown, au Texas, où nous fabriquons des produits tubulaires et des canalisations pour le secteur de l'énergie, nous avons reçu trois fois le prix 'Fabricant de tubes et tuyaux de l'année' de l'American Metal Market, l'une des plus prestigieuses publications de l'industrie des tuyaux et canalisations aux États-Unis. Grâce au nouvel investissement que nous avons lancé à Baytown, qui sera finalisé d'ici la fin de cette année, nous deviendrons un fabricant local également dans les secteurs de la construction et de l'industrie générale. Cette croissance remarquable, combinée à l'acquisition récente de Berg Pipe, marque le début d'une nouvelle ère pour notre entreprise. »

Borusan Mannesmann renforce sa présence aux États-Unis

Compte tenu des succès passés et du prestige de Borusan Mannesmann dans l'exportation des canalisations de grand diamètre de la Turquie vers les États-Unis, l'entreprise sera désormais considérée comme un « acteur local » sur le marché nord-américain des canalisations de grand diamètre après l'acquisition de Berg Pipe. À ce propos, M. Kafadar a expliqué que : « Berg Pipe possède deux installations, l'une en Floride, où sont fabriqués des tuyaux à soudure longitudinale, et l'autre en Alabama, où sont fabriqués des tuyaux soudés en spirale de grand diamètre. Après s'être récemment érigée en championne d'une croissance remarquable dans le secteur de l'énergie, l'entreprise se démarque en tant que principal fournisseur de grands projets de canalisations aux États-Unis, un pays avec un grand potentiel de marché, d'autant plus après être passé du rôle d'importateur d'énergie à celui d'exportateur d'énergie. En faisant l'acquisition de Berg Pipe, une entreprise ayant une capacité de production totale de 550 000 tonnes, nous avons acquis une position stratégique dans le secteur des canalisations de grand diamètre. »

