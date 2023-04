Capgemini reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travailMC (Best Workplacestm) au Canada par la Great Place to Work® Institute





Capgemini a annoncé aujourd'hui que l'entreprise avait été reconnue pour la première fois comme l'un des meilleurs lieux de travailMC (Best Workplacestm) au Canada cette année par la Great Place to Work® Institute pour les organisations comptant plus de 1 000 employés. Au mois de mars cette année, la Great Place to Work® Institute a également reconnu Capgemini comme l'un des meilleurs lieux de travailMC (Best Workplacestm) pour les femmes au Canada.

Les employés de Capgemini au Canada ont participé à l'enquête mondialement reconnue Trust Index® qui met en lumière les expériences et la culture du lieu de travail. Plus de la moitié de la note totale (75 %) est fondée sur les commentaires des employés et 25 % sur la qualité, la quantité et l'efficacité des programmes et des politiques qui soutiennent les employés et la culture d'entreprise de l'organisation.

La culture éthique de Capgemini Canada et son approche axée sur l'humain, qui inspire la curiosité et l'innovation, ont permis à l'organisation d'obtenir ce classement. Capgemini s'engage à cultiver un milieu qui motive son réseau de plus de 2 000 employés à travers le Canada, et qui renforce le fait qu'ils font partie intégrante de l'impact net du travail qu'ils réalisent.

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus comme Great Place to Work® au Canada », a déclaré Colm Sparks-Austin, directeur général de Capgemini au Canada. « C'est notre réseau de plus de 2 000 membres talentueux qui nous aide à devenir un partenaire commercial de confiance capable d'apporter une valeur commerciale stratégique à nos clients dans la région. Nous continuerons à favoriser une culture où les esprits novateurs peuvent se développer de manière autonome, ce qui est essentiel pour naviguer efficacement dans le paysage commercial complexe. Notre engagement à développer les compétences de notre personnel signifie que nos collègues sont en mesure d'avoir un impact positif et significatif dans leur domaine ».

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Capgemini Canada, visitez le site suivant : https://www.capgemini.com/ca-en/careers/

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d'être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu'à la gestion des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, des données, de l'Intelligence artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l'ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en 2022.

