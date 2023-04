Sentier Transcanadien remporte l'appel d'offres pour accueillir la World Trails Conference au Canada en 2024





MONTRÉAL, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien (STC) a le plaisir d'annoncer que le World Trails Network (WTN) a désigné Ottawa, Canada, comme lieu pour la prochaine Word Trails Conference (WTC), qui se déroulera en 2024. Sentier Transcanadien a présenté l'offre en partenariat avec Tourisme Ottawa. La conférence se tiendra au début de l'automne?2024 et les dates exactes seront dévoilées prochainement.



La World Trails Conference est un rassemblement mondial d'experts, de gestionnaires, d'opérateurs, de passionnés et de destinations de sentiers et d'universitaires du domaine qui se rencontrent tous les deux ans pour réseauter et partager leurs connaissances pour veiller à ce que les sentiers et leurs bienfaits à la société continuent à être durables et soutenus par le monde entier. La conférence se tiendra pour la première fois au Canada.

«?Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'organiser la WTC au Canada et de travailler avec les leaders du secteur des sentiers du Canada et du monde entier. Ensemble, nous bâtirons un programme de conférence excitant qui s'alignera sur ce que l'on observe au Canada ? et dans le monde. L'utilisation des sentiers a significativement augmenté pendant la pandémie, et la tendance se maintient. Cette croissance représente à la fois une occasion de développement économique avec un tourisme durable et une occasion de partager des stratégies pour faire face aux défis tels que l'augmentation du nombre de visites des sentiers?», explique Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien.

«?C'est une rare occasion d'accueillir un forum mondial où les leaders du secteur partageront leur expertise et leurs meilleures pratiques pour relever les défis universels, dont les crises?"jumelles"?: le changement climatique et la perte de la biodiversité. Le Canada est bien placé pour organiser une discussion mondiale au sujet de ces enjeux critiques, notamment en raison de son succès à la récente COP15?: Conférence de l'ONU sur la biodiversité, qui a eu lieu au Canada?», mentionne Mme?McMahon.

Ottawa offre plusieurs avantages à être la ville hôte pour la conférence dont la proximité et la présence d'agences de premier plan telles que Parcs Canada, et les représentants de gouvernement ? membres du Parlement, sénateurs et ministres ? plus précisément ceux de secteurs pertinents comme l'Infrastructure, le Tourisme, l'Environnement et le Changement climatique.

La capitale nationale permet également d'engager la communauté diplomatique à Ottawa pour accroître la sensibilisation aux organisations de sentiers et aux enjeux internationaux relatifs aux sentiers, en assurant la liaison avec les représentants diplomatiques du Canada et en les réunissant avec les organisations et leaders du secteur des sentiers de leur pays respectif.

Les discussions au sujet des sentiers se situent à l'avant-garde des conversations des gouvernements et des communautés alors que l'utilisation des sentiers des Canadiens a augmenté pendant la pandémie et reste élevée, selon les sondages Léger commissionnés par Sentier Transcanadien.

En 2022, le gouvernement fédéral a accordé un investissement de 55?millions?$ au cours des cinq prochaines années à Sentier Transcanadien sur la base de ce nombre croissant et des possibilités pour le tourisme de sentier. En outre, le Canada est actuellement en train de renouveler sa Stratégie nationale de transport actif et le gouvernement fédéral a récemment accueilli la conférence?COP15, pendant laquelle un «?cadre?» mondial de protection de la biodiversité a été adopté.

«?C'est l'occasion pour le Canada de biller en réunissant la communauté World Trails à Ottawa. C'est une occasion unique de mener des discussions importantes sur le climat, la biodiversité et la nature, le tourisme de sentier et la durabilité du secteur. D'être hôte dans notre capitale nationale, dans une ville qui est bien connue pour ses activités de plein air en toutes saisons, est particulièrement important?», mentionne Mme?McMahon.

Jackie Randle, présidente du World Trails Network, dit?: «?Nous nous réjouissons à l'idée qu'Ottawa puisse accueillir la conférence en 2024, et que Sentier Transcanadien dirige une coalition d'organisations au développement d'un programme exemplaire à un moment où l'intérêt pour les sentiers est en plein essor dans le monde entier.?»

«?La présence des principaux décideurs et responsables politiques à Ottawa facilitera les discussions importantes avec les représentants du gouvernement, ainsi qu'avec les représentants diplomatiques du monde entier. Organiser cette conférence à Ottawa s'avère une occasion importante de mettre en valeur le secteur et les problèmes auxquels il est confronté ? tels que le changement climatique ? et le rôle positif dont les sentiers jouent dans l'atténuation du changement climatique et l'amélioration de la biodiversité?», élabore Jackie.

«?Nous sommes contents d'apprendre que la conférence ait lieu au Canada, et nous appuierons Sentier Transcanadien avec l'accueil des organisations de sentiers du monde entier », commente Michael McDonald, directeur général de Bruce Trail Conservancy.

«?Tourisme Ottawa est ravi de recevoir la World Trails Conference à la capitale nationale en 2024?», dit Michael Crockatt, président et directeur général de Tourisme Ottawa. «?Sentier Transcanadien et Tourisme Ottawa sont partenaires depuis de nombreuses années, car nous partageons des valeurs à propos de la durabilité et des bienfaits que procurent les loisirs de plein air aux communautés, alors il est tout à fait approprié d'unir nos forces pour accueillir cette prestigieuse conférence internationale dans notre ville pour réseauter, partager nos connaissances et mettre en valeur les liens qu'Ottawa entretient avec le réseau national de sentiers de notre pays.?»

De plus amples informations sur la conférence, notamment la délégation, les participants et le programme seront communiquées dans les semaines à venir. L'événement sera neutre en carbone et sans déchets.

