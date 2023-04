Le gouvernement du Canada annonce plus de 37 millions de dollars pour contrer les risques associés à la consommation de substances





Amélioration des résultats sur la santé des personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose à travers le Canada

LONDON, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au pays perdent des êtres chers en raison de surdoses causées par un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques. Collectivement, grâce à la réduction des risques, au traitement, aux services et aux efforts de prévention déployés de concert avec tous les ordres de gouvernement, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire la stigmatisation, de sauver des vies et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues reçoivent les services et le soutien dont elles ont besoin pour sauver leur vie.

Aujourd'hui, à l'Université Western, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a souligné l'investissements de 359 millions que propose le budget 2023, pour appuyer une version renouvelée de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances qui continuera de guider le travail du gouvernement pour contrer la crise des surdoses et, plus largement, les risques associés à la consommation de substances. Ce financement inclut une somme de 144 millions de dollars sur cinq ans pour continuer de fournir des fonds essentiels à des organismes communautaires et sans but lucratif dans l'ensemble du pays.

De plus, la ministre Bennett a annoncé un financement fédéral de plus de 37 millions de dollars pour 42 projets à travers le Canada dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Le financement annoncé porte sur des projets en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nunavut et en Ontario, et permettra de fournir aux personnes qui consomment des drogues dans ces régions un meilleur accès aux services de prévention, de réduction des risques et de traitement. Il s'agit notamment de personnes touchées de manière disproportionnée par les risques de la dépendance ou qui se heurtent à des obstacles pour accéder aux services, comme les jeunes, les personnes Autochtones et les personnes 2ELGBTQI+.

Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, partenaires, communautés Autochtones, intervenants, personnes ayant une expérience vécue et vivante et organismes de partout au pays en vue d'améliorer les résultats sur la santé de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise de santé publique nationale.

Citations

«?Chaque jour au Canada dont ici à London, des parents, des amis, des collègues et des voisins de tous les horizons doivent vivre avec le deuil immense d'un proche mort par surdose. Dans le cadre de notre approche audacieuse de cette crise, fortifiée par de nouveaux investissements dans le budget 2023, notre gouvernement accompagne les communautés dans leur travail de lutte contre les risques de la consommation de substances. Merci à l'Université Western, ainsi qu'à toutes les organisations qui ont reçu un financement pour leur dévouement continu envers la réduction de la stigmatisation, l'amélioration de l'accès aux soutiens liés à la consommation de substances et l'inspiration du changement au sein de nos communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre communauté est bouleversée par les impacts de la dépendance et de la consommation de substances psychoactives. L'annonce d'aujourd'hui contribue à une intervention fondée sur la compassion et les faits. Outre London, cela permettra aux personnes au Canada d'accéder à des services de prévention, de réduction des risques et de traitement améliorés. Cela comprend notamment les personnes touchées de manière disproportionnée par la dépendance problématique ou qui sont confrontées à des obstacles pour accéder aux services, comme les jeunes, les personnes en quête d'équité et les personnes 2ELGBTQI+.?»

Peter Fragiskatos

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord

«?L'Université Western est honorée de contribuer à la recherche de solutions novatrices et scientifiques à la crise des opioïdes dans nos communautés de London, de l'Ontario et du Canada en général. Nos chercheurs se consacrent à la résolution des grands défis de notre époque par le biais de nouvelles perspectives et des partenariats, essentiels pour faire évoluer le Canada d'une manière équitable et avec compassion.?»

Matt Davison

Dean of Science, Doyen, Université Western

Faits en bref

Les plus récentes données nationales montrent qu'entre janvier et septembre 2022, les taux de méfaits et de décès associés aux opioïdes sont demeurés élevés, soit 20 décès par jours et 14 hospitalisations par jour.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés au moyen du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Au moyen du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. Au moyen du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au . Santé Canada a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets depuis 2017. Cet investissement inclut plus de 100 millions de dollars de financement pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés dans l'ensemble du Canada grâce au PUDS. Le financement appuie un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Nouveau-Brunswick, de même que de projets de transfert et d'échange de connaissances et de projets de recherche.

a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets depuis investissement inclut plus de 100 millions de dollars de financement pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés dans l'ensemble du grâce au PUDS. Le financement appuie un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au , en , au Québec et au Nouveau-Brunswick, de même que de projets de transfert et d'échange de connaissances et de projets de recherche. Au cours du dernier mois, la ministre Bennett a annoncé près de 28 millions de dollars de financement provenant du PUDS pour 31 projets au Canada atlantique,

en Colombie-Britannique, en Ontario , dans les Prairies, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats sur la santé des personnes qui vivent avec une dépendance ainsi que des personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose

atlantique, en Colombie-Britannique, en , dans les Prairies, au et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats sur la santé des personnes qui vivent avec une dépendance ainsi que des personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose Depuis 2017, le gouvernement fédéral a engagé plus de 800 millions de dollars pour des mesures visant à aborder directement la crise des surdoses. Dans le budget de 2023, il propose de poursuivre sur la lancée de ces investissements et verse une somme additionnelle de 359 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2023- 2024, et de plus de cinq millions de dollars pour les années subséquentes, à l'appui d'une version renouvelée de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances.

de plus de cinq millions de dollars pour les années subséquentes, à l'appui d'une version renouvelée de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. La dépendance est un problème de santé qui peut être traité, et non un choix. De nombreuses personnes touchées par une dépendance font cependant face à de la stigmatisation et ressentent de la honte. Les mots que nous utilisons ont une incidence directe et profonde sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les professionnels de la santé et des médias, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils emploient pour parler de consommation de substances et des personnes touchées.

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 10:00 et diffusé par :