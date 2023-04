Déclaration - Les ministres Guilbeault et Wilkinson feront la promotion d'une action climatique renforcée et des partenariats dans le secteur des ressources lors de la réunion des ministres du G7, à Sapporo, au Japon





GATINEAU, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - « La réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement de cette année a lieu à un moment crucial. La nécessité de faire preuve d'une ambition soutenue pour lutter contre les trois crises que sont les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, ainsi que la nécessité de favoriser la sécurité énergétique entre les alliés donnent lieu à des investissements historiques pour bâtir une économie durable et carboneutre à l'échelle mondiale. Le Canada doit continuer de promouvoir une ambition accrue pour surmonter ces crises, tout en veillant à la protection des emplois et au renforcement des possibilités économiques.

« C'est dans cet esprit que nous nous rendons à Sapporo, au Japon, au cours des prochains jours pour participer à la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement. Nous avons hâte de nous pencher sur ces enjeux déterminants avec nos homologues de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis.

« Au cours du sommet, nous réclamerons une hausse de l'ambition dans la lutte contre les changements climatiques, dans la préservation de la nature et de la biodiversité et dans la réduction de la pollution. Parallèlement, nous ferons la promotion de partenariats stratégiques dans le secteur des ressources, avec nos partenaires du G7, afin que les entreprises canadiennes et les travailleurs canadiens soient protégés et que les Canadiens aient accès à des possibilités économiques accrues et les saisissent, et ce, en partenariat avec les peuples autochtones.

« Nous sommes vraiment impatients de faire connaître nos progrès à la population canadienne. »

