Loblaw investira 2 milliards $ dans l'économie canadienne, ce qui entraînera la création de milliers d'emplois et comprendra l'ouverture de dizaines de nouveaux magasins





BRAMPTON, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société »), chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, prévoit investir plus de 2 milliards $ dans l'économie canadienne en 2023. Les investissements en capital de la société prévus cette année devraient générer des milliers d'emplois et lui permettre d'agrandir et d'améliorer son réseau de magasins, grâce à l'ouverture de 38 nouveaux établissements et la rénovation ou la conversion de 600 autres.

Au cours des cinq dernières années, les investissements en capital de Loblaw ont été faits en tenant compte de l'évolution du secteur de l'alimentation au détail, particulièrement au chapitre des technologies et de l'innovation en matière de numérique. Cette année, la société intensifiera ses investissements, notamment au niveau de ses principales activités de détail et de l'expérience offerte, en renforçant sa présence dans les communautés, en modernisant sa chaîne d'approvisionnement et en rendant les produits alimentaires et les soins de santé plus accessibles.

« Loblaw investit de façon importante dans l'économie canadienne depuis des décennies, créant des emplois et de nouvelles opportunités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre entreprise », a déclaré Galen G. Weston, Président et Président du Conseil, Les Compagnies Loblaw Limitée. « En continuant à croître et à innover, nous réalisons d'importantes avancées quant aux priorités qui comptent le plus aux yeux de nos clients : une expérience de magasinage exceptionnelle, des options abordables et du soutien en matière de santé et de bien-être. Ces investissements sont en lien direct avec notre raison d'être, qui consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. »

Le réseau de Loblaw, composé d'établissements détenus par la société et d'établissements indépendants, emploie déjà près de 220 000 Canadiens, ce qui fait d'elle le plus important employeur privé au pays. Ces nouveaux investissements devraient créer plus de 6 000 nouveaux emplois dans les secteurs de la vente au détail, de la chaîne d'approvisionnement, des technologies et de la construction.

Les investissements en capital de Loblaw en 2023 comprennent notamment la construction de nouveaux supermarchés de type escompte dans des communautés mal desservies, une augmentation du nombre de cliniques de santé gérées par des pharmaciens, des centaines d'initiatives de réduction de ses émissions carbone dans l'ensemble de ses activités et la poursuite de l'instauration d'un centre de distribution moderne dans la région du Grand Toronto.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs sur les plans de dépenses en capital de la société et leur incidence. Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes. Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société et l'incidence des dépenses en capital décrites dans le présent communiqué de presse diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans son Rapport annuel de 2022 et de sa notice annuelle de 2022 pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tous deux disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

