Mary Kay et l'Union internationale des télécommunications annoncent les lauréates du Défi de l'innovation numérique de l'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin





En marge de la Commission de la condition de la femme (CSW67), l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec le soutien de Mary Kay Global, a annoncé les dix entreprises gagnantes du Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) Digital Innovation Challenge lors d'un événement organisé au siège de MetLife à New York. Étaient présents des représentants des Nations Unies, du secteur privé, des investisseurs et des organisations de la société civile. Trois startups, Tiny Totos, Gwiji for Women et Health Innovation Exchange (HIEx), ont reçu la Distinction spéciale pour leurs innovations dans les meilleures pratiques.

Lancé en décembre 2022 au siège mondial de l'UIT à Genève, le WEA Digital Innovation Challenge a reçu 250 soumissions d'entreprises de 54 pays appartenant à des femmes ou avec un minimum d'une femme fondatrice. Chaque entreprise a montré comment sa solution numérique unique peut potentiellement renforcer l'esprit d'entreprise numérique à l'appui des Objectifs de développement durable (ODD). Le défi a montré à quoi ressemble un écosystème émergent d'innovatrices numériques avec une créativité et une ingéniosité remarquables.

Initiative de l'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin1 (WEA), en collaboration avec Mary Kay et menée par l'UIT dans le cadre de l'Alliance pour l'innovation et l'entrepreneuriat numérique de l'UIT, l'objectif du Défi est de créer un contexte favorable pour les femmes entrepreneures en s'attaquant aux obstacles à l'entrepreneuriat féminin, y compris la fracture numérique entre les sexes, en complétant le thème de la CSW67 de cette année : l'innovation et la technologie dans une perspective sexospécifique.

Les solutions numériques présentées allaient d'une application mobile éducative permettant le développement de la parole et du langage des enfants aux Philippines, à un système logiciel pour suivre les déchets des entreprises en Uruguay, en passant par une solution numérique répondant aux besoins des mères à faible revenu au Kenya et à un programme de mentorat professionnel en ligne pour les femmes au Kazakhstan.

Critères de sélection des dix lauréates :

- La viabilité et l'évolutivité de la solution technologique ;

- Le degré d'innovation numérique démontré ; et

- Le potentiel de la solution pour avoir un impact sur la vie, générer des avantages socio-économiques et promouvoir le développement durable.

Les dix entreprises gagnantes ont été invitées à faire leurs présentations en direct pendant deux minutes devant un grand jury composé d'investisseurs et de représentants intersectoriels qui ont chacun fourni leurs perspectives uniques sur la base des critères ci-dessus. Les lauréates auront accès au programme d'accélération du défi de l'innovation numérique au cours des prochains mois, où elles recevront une formation sur le renforcement des capacités et un suivront un camp virtuel pour les aider à affiner leurs plans d'affaires, avec un mentorat spécialisé et l'accès à un réseau d'acteurs du changement. Les lauréates sélectionnées participeront au prestigieux Forum mondial de l'innovation de l'UIT plus tard cette année et rejoindront une communauté pour explorer les moyens de surmonter la fracture de l'innovation numérique et de relever les défis mondiaux.

Les membres du grand jury comprenaient :

Dan Seymour , directeur des partenariats stratégiques, ONU Femmes

, directeur des partenariats stratégiques, ONU Femmes Deborah Gibbins, responsable de l'exploitation, Mary Kay Global

responsable de l'exploitation, Mary Kay Global Harry O'Mealia, CEO et président, 1919 Investor Council

CEO et président, 1919 Investor Council Julia Pimsleur, fondatrice, Million Dollar Women Network

fondatrice, Million Dollar Women Network Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, responsable principale, Garanti BBVA

SME Banking Entrepreneurship Banking, responsable principale, Garanti BBVA Tess Mateo , Sustainability ESG Impact Investor, déléguée américaine du W20 au G20

, Sustainability ESG Impact Investor, déléguée américaine du W20 au G20 Ursula Wynhoven, représentante auprès des Nations Unies à New York pour l'Union internationale des télécommunications

En première place, Tiny Totos est une entreprise sociale kényane qui s'efforce d'assurer une garde d'enfants de qualité. En fournissant des formations, l'accès au capital, un réseau et une plateforme technologique, l'entreprise contribue au déploiement réussi de centres de garde d'enfants afin d'augmenter la disponibilité et d'améliorer la qualité des services de garde d'enfants dans le pays. Health Innovation Exchange (HIEx) et Gwiji for Women, les deux finalistes, abordent également des questions sociétales clés. HIEx identifie les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé et met en relation les innovateurs avec les principaux acteurs de l'écosystème de la santé, principalement en Afrique et en Asie, pour fournir des solutions pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité. Gwiji for Women est une startup technologique qui s'attaque aux obstacles à la participation des femmes à faible revenu au marché du travail au Kenya. La startup identifie, évalue, forme et responsabilise les femmes issues de milieux socio-économiques inférieurs en tant qu'agents de nettoyage en les connectant à des clients potentiels par le biais d'une application mobile.

Le WEA Digital Innovation Challenge s'est déroulé dans un contexte économique en rapide évolution qui a vu l'essor des technologies numériques et la croissance d'une économie numérique. Reconnaissant le potentiel de l'accélération numérique pour perpétuer les inégalités, le Défi a été l'occasion de discuter de la numérisation en tant qu'obstacle au statut économique des femmes.

Le saviez-vous ?

Les trois principaux obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures numériques dans la commercialisation de leurs produits et services sont les suivants :

- Un manque de capitaux et d'investissements pour mettre leurs activités à l'échelle ;2

- Un accès limité à la connectivité et aux technologies de l'information et de la communication (TIC), et

- Des opportunités pour apprendre les compétences essentielles pour être compétitives dans l'économie numérique.3

Notant que les solutions présentées durant le Défi ont indiscutablement rendu le monde meilleur, le directeur du Bureau du développement des télécommunications de l'UIT, Cosmas Zavazava a souligné le caractère central et l'importance cruciale de l'innovation numérique dans le contexte actuel, ajoutant que « des innovations inclusives et équitables nous aideront à naviguer dans un nouveau monde numérique de plus en plus volatil, incertain, complexe et ambigu ». S'attaquant à la fracture sexospécifique qui limite les écosystèmes d'innovation et affaiblit les économies et les sociétés, Zavazava a appelé à davantage d'efforts pour combler ce fossé « afin d'aider à se protéger contre des crises socio-économiques comme celles que nous avons connues ».

S'exprimant également à l'occasion de l'événement, Deborah Gibbins, responsable de l'exploitation, Mary Kay, a lancé un appel à l'action immédiate « pour inverser la tendance actuelle des innovations aux questions de genre et combler le fossé numérique entre les sexes qui existe dans l'accès aux technologies et dans l'éducation et les compétences numériques ». Compte tenu de l'ampleur du défi, elle a invité « davantage de partenaires intersectoriels à unir leurs forces pour créer les conditions permettant aux femmes entrepreneures d'innover, de rivaliser et de prospérer ».

En tant que l'une des sept membres du grand jury, Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, déléguée américaine du W20 au G20, a salué le Défi pour le renforcement de l'écosystème de l'innovation numérique pour les entreprises dirigées par des femmes, déclarant : « Ce défi de l'innovation numérique, qui a reçu plus de 200 soumissions de 54 pays, montre à quel point l'innovation axée sur l'entrepreneuriat est essentielle pour la croissance économique et l'inclusion numérique. J'ai eu l'honneur d'être juge et de suivre les dix présentations lauréates, qui apporte chacune sa solution numérique unique pour un écosystème plus inclusif. Leurs solutions changent incontestablement le monde pour mieux renforcer les sociétés et les économies. Nous avons besoin de plus de défis comme celui-ci afin de rassembler les innovatrices et les innovations dirigées par des femmes afin de créer les conditions permettant aux femmes entrepreneures d'innover et de rivaliser dans l'économie numérique mondiale. »

Les trois startups qui ont reçu la Distinction spéciale ont parlé de l'importance du Défi en tant que plateforme clé pour présenter leurs innovations numériques respectives.

«Tiny Totos est une entreprise sociale kényane qui résout la crise de la garde d'enfants en Afrique en transformant des baby-sitters occasionnelles en entrepreneures rentables. La reconnaissance et la plateforme fournies par le WEA Digital Innovation Challenge nous apportent un soutien inestimable à notre modèle d'affaires aux plus hauts niveaux de la pratique communautaire mondiale. En tant que fondatrices, l'appartenance à une communauté d'entrepreneures numériques partageant les mêmes idées alimente notre créativité et notre volonté de transformer le marché informel de la garde d'enfants en Afrique, d'atteindre une croissance exponentielle de notre réseau d'entrepreneurs à faible revenu et d'aider les femmes qui travaillent à se sortir de la pauvreté. »

Emma Caddy, CEO et fondatrice, Tiny Totos

« Le Défi de l'innovation numérique du WEA est une excellente plateforme pour présenter notre travail en faveur de l'autonomisation des femmes et aider les femmes entrepreneures à élargir leurs connaissances et leurs opportunités de réseautage. Cela est particulièrement nécessaire dans le domaine de la santé, car aujourd'hui encore une personne sur deux, soit la moitié de la population mondiale, n'a pas accès aux soins de santé essentiels, et moins de 2 % du financement du capital-risque dans le monde s'adresse aux femmes, malgré les preuves que leurs entreprises génèrent des rendements plus élevés. Les startups détenues et/ou dirigées par des femmes sont confrontées à plusieurs obstacles, notamment un accès limité au financement, des opportunités de réseautage insuffisantes, des préjugés sexistes et des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Toutefois, la montée en puissance de l'entrepreneuriat numérique offre de réelles possibilités aux femmes innovantes de surmonter ces obstacles, notamment via l'accès aux marchés mondiaux, des réseaux de soutien et une sensibilisation et une reconnaissance croissantes. »

Paula Navajas, responsable de l'exploitation (COO), Health Innovation and Investment Exchange (HIEx)

« Le défi de l'innovation numérique du WEA donne aux entreprises dirigées par des femmes une voix dans un espace dominé par les hommes. Avec une approche pratique, le programme conçu sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises en phase de démarrage qui répondent aux défis les plus pressants de notre société. À chaque séance, je me sens plus confiante dans mes capacités en tant qu'entrepreneure et en tant que femme. »

Elizabeth Mwangi, fondatrice et directrice, Gwiji for Women

Un enregistrement du WEA Digital Innovation Challenge est disponible ici.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et suivez-nous sur Twitter.

À propos de l'UIT

L'Union internationale des télécommunications (UIT) est l'agence des Nations Unies spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), qui promeut l'innovation dans le domaine des TIC au côté des 193 États membres et qui compte plus de 900 entreprises, universités et organisations internationales et régionales. Créée il y a plus de 150 ans en 1865, l'UIT est l'organe intergouvernemental chargé de coordonner l'utilisation mondiale partagée du spectre radio, de promouvoir la coopération internationale en matière d'attribution des orbites satellitaires, d'améliorer les infrastructures de communication dans les pays en développement et d'établir des normes mondiales qui favorisent l'interconnexion harmonieuse d'un vaste éventail de systèmes de communication. Des réseaux à large bande aux technologies sans fil de pointe, en passant par la navigation aéronautique et maritime, la radioastronomie, la surveillance océanographique et satellitaire de la Terre, ainsi que les technologies convergentes de téléphonie fixe et mobile, d'Internet et de radiodiffusion, l'UIT s'est engagée à connecter le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.itu.int.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 00:20 et diffusé par :