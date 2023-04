La ministre Marci Ien souligne les investissements annoncés dans le budget de 2023 visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens





GUELPH, ON, le 13 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, était à Guelph, en Ontario, pour rencontrer les travailleuses et les travailleurs communautaires des organismes The SEED et 10C et mettre en lumière les investissements du budget de 2023, comme le nouveau remboursement proposé pour l'épicerie qui aidera les Canadiennes et les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie.

Le Canada s'est rétabli de façon remarquable de la récession provoquée par la pandémie de COVID. La croissance économique du Canada a été la plus élevée des pays du G7 pendant la dernière année et, aujourd'hui, il y a 830 000 personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie, dont 361 000 en Ontario. L'inflation a diminué pour un huitième mois consécutif, le taux de chômage atteint presque un plancher record et, grâce à notre système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le taux d'activité de la population active chez les femmes âgées de 25 et 54 ans a atteint un taux record de 85,7 % en février.

Le budget de 2023 mise sur ces progrès importants.

Pour rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 propose un nouveau remboursement pour l'épicerie visant à atténuer les effets de l'inflation pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens et leurs familles en offrant jusqu'à 467 dollars aux couples admissibles avec des enfants, jusqu'à 234 dollars aux personnes seules et sans enfants, et un supplément de 225 dollars en moyenne aux personnes âgées. Le gouvernement prend également de nouvelles mesures pour réduire les frais indésirables et les prêts à contribution abusive, réduire les frais de transactions des cartes de crédit pour les petites entreprises, et mettre de l'argent dans les poches des citoyennes et des citoyens.

Avec son plan financier responsable, le budget de 2023 permettra au Canada de maintenir le déficit et le ratio de dette brute au PIB les plus bas du G7, et contribuera à la création d'un pays plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour sa population, et ce, d'un océan à l'autre.

Citation

« Le budget fédéral de 2023 est notre plan pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre pour tout le monde. Les investissements annoncés dans le budget de 2023, comme le remboursement unique pour l'épicerie, apporteront une aide financière aux familles de l'Ontario et de tout le pays qui luttent contre la hausse des prix des produits alimentaires et l'insécurité alimentaire. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

