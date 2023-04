Tanium Converge se rend à Londres et Paris





Tanium, le seul fournisseur de solutions de gestion convergée des terminaux (XEM) du secteur, annonce aujourd'hui le lancement du Converge World Tour 2023, une série de conférences mondiales des utilisateurs se déroulant dans six villes. L'événement inaugural à Londres aura lieu mardi 18 avril, au London Landmark Hotel, suivi de l'événement au Campus Cyber, à Paris, le jeudi d'après, durant lequel Tanium présentera ses principales innovations, y compris sa feuille de route des produits et les futures améliorations de la plateforme XEM.

Converge est l'événement phare de Tanium qui réunit des spécialistes du secteur, des pairs et des partenaires pour partager des stratégies afin de tirer parti de la gestion convergée des terminaux (XEM) afin d'améliorer la préparation et la réponse en matière de cybersécurité de l'entreprise. Il n'existe pas de meilleure occasion pour les professionnels des TI et de la sécurité pour découvrir de nouvelles façons de générer de la valeur pour leurs conseils d'administration et accélérer les initiatives commerciales que d'acquérir des perspectives extérieures et d'écouter les expériences de celles et ceux qui sont en première ligne de l'écosystème cyber.

« L'engagement de Tanium reste toujours envers ses clients, et nous sommes reconnaissants d'avoir un écosystème de partenaires aussi solide et étendu qui s'engage également à maximiser la valeur que nos clients tirent de leurs investissements dans Tanium », déclare Steve Daheb, responsable marketing, Tanium. « Rejoignez-nous à Paris et à Londres pour découvrir pourquoi Forrester indique que Tanium génère un retour sur investissement supérieur à 200 % pour ses clients, pourquoi huit des dix principales institutions financières mondiales et sept des dix plus grands détaillants mondiaux font confiance à Tanium pour maximiser leur retour sur investissement et simplifier leurs environnements technologiques tout en protégeant leurs entreprises contre les menaces émergentes et en élargissant leurs connaissances en matière de gestion des risques, de sécurisation de la technologie et de promotion de l'innovation à l'échelle grâce à une plateforme unique et intuitive. »

Rejoignez Tanium pour une expérience dynamique, avec des hauts responsables et des experts sectoriels pour :

avoir un aperçu de l'avenir avec Tanium ? y compris la présentation mondiale d'une nouvelle offre conçue pour améliorer la productivité globale du travail, augmenter la satisfaction des employés et réduire les coûts de support informatique

découvrir l'utilisation et les avantages de la XEM avec le créateur de la catégorie, Steve Daheb

obtenir des perspectives dans le cadre d'une discussion informelle avec le champion du succès client, Charles Ross

explorer les nombreuses façons dont Microsoft et Tanium travaillent mieux ensemble pour améliorer la cyberrésilience avec le facilitateur de partenaires, Mike Fiorina

découvrir de véritables succès client avec un panel composé de dirigeants d'Aviva, de Frasers Group et du responsable de l'activation des partenaires, Todd Palmer

participer à des séances de groupe avec des pairs axées sur les dirigeants, les responsables techniques et les partenaires

QUI : les professionnels des TI et de la sécurité de toute l'Europe ; le nouveau PDG de Tanium, Dan Streetman, et des membres de l'équipe de direction ; l'analyste de Forrester, Andrew Hewitt ; Matthew Wilmot de Frasers Group ; Marc Hasketh-Boston d'Aviva ; et des clients et partenaires de Tanium comme EY, PwC, Armadillo Managed Services, Computacenter, SCC, EndpointX, Pointwire, BlueTrusty, Capgemini, Cegedim, DOUNYX, EY, I-TRACING, Orange Cyberdefense, et d'autres

QUOI : Tanium Converge London et Tanium Converge Paris, qui mettront en lumière les tendances actuelles, les meilleures pratiques sectorielles, avec des sessions dirigées par des experts, des discussions en groupes et des laboratoires pratiques

OÙ : le Landmark London Hotel et le Campus Cyber à Paris?La Défense

QUAND : mardi 18 avril 2023 (Londres) et jeudi 20 avril (Paris)

COMMENT : les événements sont à guichets fermés, mais vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente ou nous rejoindre sur demande pour les séances publiques en vous inscrivant à l'événement de Londres ou à l'événement de Paris. Nous nous réjouissons de votre visite !

À propos de Tanium

Tanium, le seul fournisseur de solutions de gestion convergée des terminaux (XEM) du secteur, est la plateforme de référence pour gérer des environnements de sécurité et technologiques complexes. Seul Tanium unit les équipes et les flux de travail, tout en protégeant chaque zone de cybermenaces en intégrant l'informatique, la conformité, la sécurité et le risque en une plateforme unique offrant une visibilité complète, quel que soit le périphérique utilisé, un ensemble cohérent de commandes, et une taxonomie commune pour un objectif unique : protéger les informations et les infrastructures essentielles à grande échelle. Nommé dans le classement Forbes Cloud 100 pendant sept années consécutives, Tanium figure au classement Fortune des Meilleurs lieux de travail de grandes sociétés technologiques. Plus de la moitié des entreprises Fortune 100 et les forces armées américaines font confiance à Tanium pour la protection des personnes ; la défense des données ; la sécurité des systèmes et la surveillance et le contrôle de chaque terminal, équipe et flux de travail. Voilà le pouvoir des certitudes. Rendez-vous sur www.tanium.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

