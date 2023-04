Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : plus de 308 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire en Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 308 099 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de la Mauricie.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du député de Maskinongé, M. Simon Allaire.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette;

l'asphaltage de la route 138, à Batiscan , à Champlain et à Sainte-Anne -de-la-Pérade;

, à et à -de-la-Pérade; la construction du nouveau pont des Piles, situé sur la route 155, à Shawinigan ;

; la stabilisation du talus de la rue Sainte-Anne , à Saint-Alexis-des-Monts .

Ces derniers comptent parmi les 63 projets prévus dans la région.

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureux de cet important investissement qui va permettre de concrétiser plusieurs projets aux retombées concrètes et positives pour notre région. Leur réalisation contribuera à la qualité de vie et la sécurité des citoyens tout en favorisant la vitalité économique de chez nous. C'est avec grand intérêt que je suivrai l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« D'importants travaux d'asphaltage sont prévus sur l'ensemble du réseau routier de la circonscription de Champlain, notamment pour la route touristique le chemin du Roy ainsi que pour la route 153 dans Mékinac. Maintenir en bon état et améliorer les routes sont une priorité pour notre gouvernement et favorisent directement la qualité de vie des citoyens qui les empruntent chaque jour. Je remercie d'ailleurs les municipalités pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration et la planification des chantiers. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Les travaux annoncés dans la circonscription de Maskinongé seront certainement bien reçus par la population. Plusieurs routes et ponts seront réparés, afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans le comté. Je suis satisfait de constater à quel point nos demandes cheminent bien avec le Ministère! »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« C'est intéressant pour les citoyens et citoyennes de constater que les demandes qu'ils font à leur députée cheminent. Aussi, vous serez heureux de découvrir que des travaux se poursuivront sur le chemin Fitzpatrick à La Tuque et sur le pont Bellevue, à Shawinigan. De plus, l'important chantier de construction du nouveau pont des Piles s'amorcera au printemps et s'échelonnera sur trois ans. Cependant, les usagers pourront continuer à circuler sur le pont actuel, grâce aux travaux de renforcement réalisés l'an dernier. Je suis reconnaissante que le Ministère ait mis ces travaux en priorité pour les prochaines années. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit :

55 754 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



242 996 000 $ pour améliorer l'état des structures;



9 349 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à une recommandation du Bureau du coroner.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

le remplacement de la bande centrale de l'autoroute 40, à Trois-Rivières;



le remplacement du pont de la route 157 (boulevard Thibeau), au-dessus du chemin de fer Québec- Gatineau , à Trois-Rivières.

