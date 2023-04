La FCF invite les Canadiens et Canadiennes à participer à l'élaboration d'un cadre stratégique national en matière de semences indigènes





OTTAWA, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) lance une initiative de sensibilisation afin d'impliquer les partenaires et les parties prenantes dans l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de semences indigènes.



« Au cours des prochaines années, le Canada devra cultiver, récolter et distribuer des semences indigènes pour des milliers de projets afin de piéger le carbone et d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité », déclare Carolyn Callaghan, biologiste principale en conservation de la faune terrestre. C'est pourquoi la FCF, avec le financement et le soutien d'Environnement et Changement climatique Canada, passera la prochaine année à réunir des producteurs de plantes indigènes, des communautés autochtones, des organismes gouvernementaux et d'autres acteurs à travers le Canada afin de concevoir un cadre permettant de cultiver de manière plus éthique des plantes indigènes destinées à la restauration.

« Les plantes et les semences indigènes sont essentielles à la restauration des écosystèmes, affirme Stefan Weber, coordonnateur de la stratégie nationale en matière de semences indigènes de la FCF. À quelques exceptions près, les plantes indigènes et les personnes qui les cultivent et en assurent la gestion sont négligées dans les objectifs de développement durable, en dépit de leur immense valeur culturelle, médicinale et écologique. » Cela a des répercussions négatives sur les populations de plantes sauvages et limite le nombre de nouvelles plantes et semences qui pourraient être disponibles pour la restauration.

Pour répondre au besoin de semences indigènes dans la région la plus riche en biodiversité et la plus densément peuplée du pays, la FCF s'est associée à Carolinian Canada pour élaborer conjointement la stratégie sur les semences du sud de l'Ontario, une collaboration multisectorielle qui fait également appel au leadership autochtone. Carolinian Canada et ses partenaires autochtones ont adopté une approche à double perspective, combinant les modes de connaissance autochtones et occidentaux d'une manière qui ne privilégie pas un système de connaissance au détriment de l'autre. « Les voix et les perspectives autochtones sont essentielles à la création d'une stratégie équilibrée en matière de semences, d'autant plus que les peuples autochtones ont une compréhension plus approfondie de la terre et des plantes indigènes et qu'ils peuvent faire des recommandations clés qui soutiennent une approche éthique à deux perspectives », déclare Sam Whiteye, directeur du leadership autochtone de Carolinian Canada.

« Le Canada a la chance d'abriter 24 % des zones humides de la planète, 25 % des forêts pluviales tempérées et 28 % des forêts boréales encore existantes. Ces écosystèmes sont importants à l'échelle mondiale, car ils capturent le carbone, atténuent les effets des changements climatiques et protègent la biodiversité. Le soutien d'initiatives telles que la stratégie nationale en matière de semences indigènes de la FCF est le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs de conservation de la nature au Canada, car les plantes indigènes constituent une partie importante de la solution. En investissant dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, nous contribuons aux efforts déployés par le Canada pour passer à une économie à zéro émission nette d'ici 2050, en aidant à freiner la perte de biodiversité et en contribuant à la création d'emplois dans l'économie verte », a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Pour obtenir de plus amples renseignements et vous impliquer, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca/semencesindigenes.

Pour en savoir plus sur Etuaptmumk, ou Two-Eyed Seeing, consultez le site www.2eyedseeing.ca.

Document d'information : Cadre stratégique en matière de semences indigènes

Pourquoi le Canada a-t-il besoin d'une stratégie nationale en matière de semences indigènes?

Les plantes indigènes représentent la solution la plus importante à la double crise de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Elles sont parfaitement adaptées aux paysages dont elles sont originaires. Les plantes indigènes poussent et prospèrent en absorbant le carbone de l'air et en le stockant dans leur organisme ainsi que dans le sol vivant autour de leurs racines. Elles le font tout en offrant de l'ombre, en contrôlant les inondations et en procurant de la nourriture à toutes les autres formes de vie, y compris à l'être humain.

Presque toutes les plantes indigènes produisent des fleurs et des graines, et toutes soutiennent la faune et la flore, que ce soit directement ou indirectement. Chaque écosystème est caractérisé par des communautés végétales locales uniques, de sorte qu'un large éventail d'espèces végétales indigènes adaptées aux conditions locales est nécessaire pour restaurer les écosystèmes dans l'ensemble du Canada. Certaines espèces sont particulièrement utiles parce qu'elles produisent des aliments et des médicaments, améliorent la fertilité des sols, soutiennent les pollinisateurs, régulent les nappes phréatiques et, par conséquent, assurent le maintien de nos systèmes agroalimentaires. Certaines espèces indigènes se sont adaptées pour prospérer dans des sols secs et exposés, et constituent donc des partenaires parfaits pour restaurer les paysages dégradés.

La réalisation des engagements canadiens et internationaux en matière de restauration des habitats et la concrétisation de notre potentiel de solutions naturelles aux changements climatiques nécessiteront un énorme approvisionnement en semences de plantes indigènes recueillies de manière durable. Pour que les habitats restaurés soient adaptés aux climats futurs, il est important que les semences utilisées pour restaurer les paysages canadiens proviennent de plantes indigènes locales et sauvages.

Où ce travail se fait-il?

La FCF travaille avec des experts en plantes indigènes à travers le Canada. Des ateliers de mobilisation sectorielle et régionale sont organisés en 2023, en plus d'un sondage réalisé auprès de plus de 160 experts en plantes indigènes à travers le Canada. Ces efforts permettront de rassembler les efforts régionaux existants afin de partager des connaissances et de réfléchir à des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés en ce qui concerne les semences de plantes indigènes.

Par exemple, la stratégie sur les semences du sud de l'Ontario est un effort régional visant à cultiver davantage de plantes indigènes et à protéger les populations de plantes restantes en tant que sources de semences pour la restauration future.

« Cette région est vitale pour la pérennité de nombreuses espèces et habitats rares et a une incidence sur la santé de millions de personnes, explique Amy Hall, gestionnaire du rétablissement des écosystèmes chez Carolinian Canada. Grâce à la conservation des semences indigènes, nous pouvons commencer à rétablir des relations et à bâtir des communautés et des paysages sains et résilients afin de ralentir les effets de la perte de biodiversité. »

À propos du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN) du Canada est un fonds décennal (2021-2031) de 1,4 milliards de dollars géré par Environnement et Changement climatique Canada destiné à conserver, restaurer et améliorer la gestion des écosystèmes tels que les zones humides, les forêts et les prairies afin de contribuer à la lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le FSCAN mettra l'accent sur trois objectifs principaux : (1) la conservation des écosystèmes à forte teneur en carbone qui risquent fort d'être convertis à d'autres utilisations qui libéreraient le carbone qui y est stocké; (2) l'amélioration des pratiques de gestion des terres afin de réduire leur impact sur les écosystèmes du Canada en matière d'émissions de gaz à effet de serre; et (3) la restauration des écosystèmes dégradés. Dans l'ensemble, ces projets contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'augmentation de la séquestration du carbone, tout en offrant des avantages pour la biodiversité et le bien-être humain.

Quelques faits intéressants

Le Canada est l'habitat de plus de 4 000 espèces de plantes indigènes, sans compter les mousses et les lichens; près d'un tiers de ces espèces sont comestibles ou médicinales.

Depuis des milliers d'années, les plantes indigènes ont tissé des liens uniques avec d'autres espèces dans leur paysage local.

Un gramme de graines d'aster contient plus de 5 000 graines individuelles.



À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l'usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l'activité humaine sur la faune et les écosystèmes, en entreprenant des activités de conservation pour protéger et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d'informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Répondez au sondage « Élaboration d'une stratégie nationale en matière de semences indigènes pour le Canada » à https://www.surveymonkey.com/r/5H3P8MM

À propos de Carolinian Canada

Carolinian Canada est un réseau de leaders qui cultivent des paysages sains pour un avenir vert dans la zone carolinienne, l'extraordinaire extrême sud du Canada. Il réunit la science, la communauté et les entreprises afin de trouver des solutions novatrices pour la faune et la flore de l'Ontario. CarolinianCanada.ca

