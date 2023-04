Neuf enfants canadiens figurent parmi les finalistes d'un concours de dessin international





Des enfants de partout au pays ont conçu des véhicules pour rendre le monde meilleur

TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Neuf enfants canadiens ont été nommés finalistes d'un concours de dessin international après avoir proposé des solutions innovantes à certains des plus grands défis de la société. En réponse aux enjeux environnementaux ou aux tensions sociales, ces neuf enfants ont chacun conçu un véhicule unique pour contribuer à rendre le monde meilleur, et leurs innovations vont maintenant se mesurer aux dessins d'autres enfants du monde entier.

Chaque année, Toyota invite les enfants de tout le Canada (et du monde entier) à dessiner une « voiture de rêve » qui contribuera à rendre le monde meilleur. Voici les trois gagnants canadiens (et finalistes du concours mondial) dans chaque catégorie d'âge ainsi que leurs dessins :

Moins de 8 ans

Brianna Law (7 ans, Richmond , Colombie-Britannique) - L'« Healicorn répandeur d'amour » de Brianna est un véhicule en forme de licorne qui a le pouvoir de guérir l'environnement et de répandre l'amour à tous les peuples. Solution multiterrain, il filtre les eaux de la Terre pour les débarrasser des déchets, tout en éteignant les feux de forêt.

Phoebe Zhang (5 ans, Richmond Hill, Ontario ) - La « Confiserie ambulante » conçue par Phoebe est un magasin de bonbons mobile qui offre aux enfants un moyen pratique, sûr et fiable d'acheter des bonbons dans leur quartier

Ziyu Alan Wang (7 ans, Oakville, Ontario ) - La « Voiture musicale Twinkle Twinkle » imaginée par Ziyu survole l'atmosphère terrestre tout en jouant des concerts en direct pour « répandre la joie dans l'univers ». Les humains - ainsi que toutes les autres formes de vie dans l'espace - peuvent profiter de ces mélodies paisibles.

8 à 11 ans

Dora Chen (11 ans, Foothills, Alberta ) - Le « Gardien de la nature » de Dora est un véhicule en forme de totem autochtone qui représente la nature. Ce véhicule lutte contre la pollution en aspirant l'air impur et en le transformant en un arc-en-ciel d'espoir.

Claire Kim (11 ans, Calgary, Alberta ) - La « Voiture de rêve de la famille heureuse » de Claire crée un espace sûr pour les familles et les enfants, en les protégeant des aspects négatifs de la vie.

Louisa Ji (11 ans, Vancouver , Colombie-Britannique) - Le « Voyageur des quatre coins de la Terre » de Louisa aspire la pollution atmosphérique de nos villes, la nettoie et la rejette par le tuyau d'échappement de la voiture sous forme d'air parfumé qui embaume les fleurs. Le véhicule est également un outil pédagogique qui permet de faire connaître sa technologie de pointe.

12 à 15 ans

Chloe Ng (12 ans, Calgary, Alberta ) - L'« Hydro-voiture » de Chloe recueille et filtre l'eau de nos océans pour la distribuer dans le monde entier, afin que chacun puisse avoir accès à de l'eau propre et filtrée.

Ryan Chen (12 ans, Foothills, Alberta ) - Le « Bâtisseur de paix » de Ryan aide les familles touchées par la guerre en reconstruisant des bâtiments et des villes, de même que des relations pour réunir les familles.

Haeum Park (14 ans, Calgary, Alberta ) - Le « Bus écologique » de Haeum est alimenté par une bioénergie dérivée du maïs, ce qui permet d'éliminer complètement les combustibles fossiles. Il cultive et livre également ses propres légumes et fruits.relations pour réunir les familles.

Un jury canadien composé de membres éminents a eu la tâche difficile d'évaluer les oeuvres soumises par des enfants de partout au Canada :

D re Bonnie Schmidt , présidente, Parlons sciences

, présidente, Parlons sciences Larry Hutchinson , président-directeur général, Toyota Canada

, président-directeur général, Toyota Canada Regina Chan , directrice générale, AutoNerve Media

Voici ce que les membres du jury ont pensé des oeuvres du concours de cette année :

« La vision, la créativité et l'innovation présentées dans les idées des enfants et des jeunes du Canada sont vraiment impressionnantes. À la lueur des thèmes récurrents de la paix, de la durabilité environnementale et du bonheur, je pense que nous sommes en présence des leaders de demain. » - Larry Hutchinson, président-directeur général, Toyota Canada

« L'imagination et l'ingéniosité exprimées à travers ces dessins étaient remplies d'espoir et d'un profond désir de construire un monde meilleur. Le concours de cette année a été une source d'inspiration et le choix des neuf finalistes n'a pas été facile. Félicitations à tous les participants qui ont partagé leur voiture de rêve. Notre avenir est entre de bonnes mains. » - Dre Bonnie Schmidt, présidente, Parlons sciences

« Le Canada compte de nombreux jeunes artistes talentueux et je suis très impressionnée par toutes les oeuvres proposées. Leur créativité et leur vision vont d'idées novatrices pour répondre à des problèmes sociaux jusqu'à des idées fantastiques qui dépassent notre imagination. Leurs dessins reflètent leurs idéaux de jeunesse et la pureté de leur âge, et ils nous donnent l'espoir d'un avenir meilleur, constitué de meilleurs moyens de transport et d'un environnement plus propre. » - Regina Chan, directrice générale, AutoNerve Media

Les neuf finalistes canadiens passeront à l'étape de la finale mondiale et courront la chance de gagner un grand prix de 5 000 $ US. Chaque finaliste canadien recevra une carte-cadeau en ligne de KiwiCo d'une valeur de 250 $.

Organisé pour la première fois en 2004 et aujourd'hui l'un des plus importants concours de dessin pour enfants au monde, le Concours de dessin de la voiture de rêve Toyota invite les jeunes artistes, concepteurs et ingénieurs en herbe à partager leurs idées originales sur l'avenir de la mobilité.

