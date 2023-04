Aide aux aînés - Le Parti Québécois réclame une vraie aide financière pour les aînés du Québec





QUÉBEC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Aînés, Joël Arseneau, dénonce que le gouvernement du Québec utilise le nouveau crédit d'impôt remboursable de 2000$ pour le soutien aux aînés pour se rembourser une dette gouvernementale.

EN BREF

Alors que la CAQ avait promis de bonifier le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés à faible revenu à 2000$, nous déplorons que Revenu Québec utilise plutôt cette aide essentielle pour rembourser une dette envers le gouvernement du Québec ou l'un de ses organismes.

Les aînés sont durement touchés par le contexte inflationniste et cette aide fiscale mise en place par la CAQ elle-même devrait exclusivement servir à aider financièrement les aînés, démunis dans leurs dépenses quotidiennes.

Utiliser ce 2000$ pour le remboursement d'une dette gouvernementale va à l'encontre de l'esprit même de l'aide financière promise en campagne électorale et nous demandons à la CAQ d'ajuster le tir rapidement.

En campagne électorale, la CAQ a annoncé une bonification de l'aide financière offerte aux aînés à revenu modeste. La CAQ a promis de faire passer de 411$ à 2000$ le montant maximal pour le soutien aux personnes âgées de 70 ans et plus ayant un revenu inférieur à 24 195$. Cette mesure s'inscrivait dans une logique d'octroyer une aide directe de 2000$ aux aînés qui sont frappés très durement par l'inflation. Or, malgré la promesse, nous apprenons que le gouvernement permet à Revenu Québec de se rembourser une dette gouvernementale avec cette mesure fiscale. « C'est un non-sens, surtout dans le contexte. Les aînés se sentent floués par ce changement de ton du gouvernement. Les aînés démunis du Québec ont besoin d'une aide financière directe et c'est tout à fait ironique de penser que la CAQ a mis elle-même en place une mesure fiscale intéressante pour ensuite venir piger dans cette aide. On s'éloigne de l'objectif initial de venir en aide aux aînés, dont environ 400 000 vivent sous le seuil de pauvreté au Québec », a déclaré le député.

Certes, nous sommes d'avis que les contribuables qui ont une dette à payer envers le gouvernement doivent la rembourser. Toutefois, nous demandons formellement à la CAQ de renoncer au remboursement d'une dette envers le gouvernement avec le 2000$ pour le soutien aux aînés, comme il l'a fait avec les chèques de 400$ et 600$. « Nous recevons des courriels d'aînés en détresse qui nous disent qu'ils doivent se restreindre quotidiennement dans leurs dépenses en alimentation et en médicaments et qu'ils peinent à joindre les deux bouts. Il faut aider nos aînés à vivre avec dignité malgré le contexte financièrement difficile; c'est la responsabilité du gouvernement. Nos aînés ont grandement besoin de l'entièreté du 2000$ promis », a fait valoir Joël Arseneau.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

