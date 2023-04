Aegis Software lance ses outils en ligne de gestion Lean des matériaux lors de la foire d'Hanovre 2023





Aegis Software, fournisseur mondial de logiciels de gestion des opérations de fabrication (MOM/MES), annonce la nouvelle solution complète de gestion des matériaux pour la fabrication, "Lean Material Management Anywhere". Elle est disponible sur une nouvelle plateforme innovante, dont l'architecture ne dépend aucunement des outils utilisés.

En tant que fournisseur de MES intelligent, flexible et de haute performance depuis plus de 25 ans, Aegis procure une architecture tout support, dite "Anywhere", qui a évolué afin de répondre aux exigences les plus poussées en termes de flexibilité, de sécurité et de facilité de déploiement au service de sa dernière solution FactoryLogix de gestion des matériaux pour la fabrication. Il s'agit d'une architecture unique et basée sur le web, qui fonctionne pour toute combinaison d'utilisation sur le cloud, sur serveur ou bien mixte. Elle ne nécessite pas d'installation de logiciel, ni de configuration, ni de maintenance sur les supports clients. Cela permet d'éviter des risques et des coûts de la propriété conséquents. Chaque client a un choix ouvert en ce qui concerne les outils ou les systèmes d'exploitation qu'il jugera appropriés pour chaque cas d'utilisation. Les interfaces sont configurables par l'utilisateur afin de les faire correspondre à son rôle et ses exigences spécifiques.

« Les besoins de nos clients en termes de gestion des matériaux sont complexes et requièrent un support spécifique pour les configurations les plus variées, » déclare John Walls, co-fondateur et Chief Technology Officer d'Aegis Software. Il poursuit : « nous avons conçu la solution « Lean Material Management Anywhere » afin qu'elle soit facile à déployer sur tout type de support, et qu'elle couvre tous les besoins clés en matière de stockage, de logistique, de suivi de la consommation, etc. en utilisant une configuration simple plutôt qu'une personnalisation nécessitant du codage. »

Le Lean Material Management Anywhere de FactoryLogix inclut de nombreuses fonctionnalités de gestion des matériaux, au sein d'un seul environnement basé sur le web. Il inclut la réception des matériaux, leur inspection, la gestion de l'entrepôt et du stockage localisé, la prise de décision et le contrôle des opérations logistiques, ainsi que l'automatisation de la gestion Lean des matériaux. Au moyen d'une surveillance continue de la consommation et du gaspillage, Lean Material Management Anywhere peut réguler avec précision la gestion des niveaux de stock, en procurant l'information en retour à l'ERP pour chaque pièce, avec une traçabilité complète digne du « fil rouge numérique ». Les avantages concrets de la gestion des matériaux pour la fabrication sont particulièrement flagrants lorsque des matériaux provenant de l'extérieur risquent de manquer, ou bien que les exigences des clients sont subitement modifiées. Dans ce type de cas, il s'agit d'être en mesure d'exécuter et de finaliser la commande, ou non.

« La gestion des matériaux est devenu un domaine très important pour nos clients, qui ont besoin d'une visibilité et d'un contrôle sans entrave de leurs matériaux, ce d'une manière globale et pour toute l'entreprise, tout en évitant les installations de logiciels complexes et contraignantes, » indique Daniel Walls, Directeur Général Europe d'Aegis Software. Il ajoute : « les visiteurs de la foire d'Hanovre sur notre stand F47 - Hall 15 seront les premiers à pouvoir découvrir la solution FactoryLogix Lean Material Management Anywhere, procurant des avantages immédiats via un déploiement facile. »

Lean Material Management Anywhere est un module de FactoryLogix, plateforme IIoT globale et modulaire de gestion des opérations de fabrication, qui procure aux fabricants de l'industrie manufacturière discrète une technologie de pointe via des modules facilement configurables, afin de mettre en place et de soutenir leur stratégie d'Industrie 4.0. FactoryLogix gère le cycle de vie complet de la fabrication: du lancement de produit à la gestion logistique, en passant par le pilotage de production et la gestion de la qualité, des analyses puissantes et des tableaux de bord en temps réel. Cette plateforme de bout-en-bout aide les entreprises à accélérer leur mise sur le marché, à rationaliser leurs processus, à améliorer leur qualité et leur traçabilité, à réduire leurs coûts, mais aussi à gagner en visibilité, en compétitivité et en rentabilité.

À propos d'Aegis Software

Fondée en 1997, Aegis Software est la seule société à proposer une plate-forme MES (Manufacturing Execution System) complète et flexible de bout en bout, offrant aux industriels la performance, la flexibilité, le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin. Aegis bénéficie de succursales commerciales et dédiées au support en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et s'associe à plus de 37 fournisseurs d'équipements de fabrication. Depuis sa création, Aegis a aidé plus de 2200 usines des secteurs militaire, aérospatial, électronique, médical et automobile afin de leur assurer un développement rapide et continu de la plus haute qualité tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

Note : FactoryLogix est une marque déposée de Aegis Industrial Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 07:05 et diffusé par :