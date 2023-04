Le Canada souligne une étape importante en accueillant plus de 30 000 Afghans vulnérables





OTTAWA, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - Partout au Canada, les collectivités continuent d'accueillir des Afghans et de les aider à s'installer dans leur nouveau foyer, alors que le gouvernement du Canada travaille en vue de réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans d'ici la fin de l'année.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le Canada a accueilli plus de 30 000 réfugiés afghans depuis août 2021. La dernière vague de nouveaux arrivants est arrivée à Toronto (Ontario), à bord d'un vol nolisé en provenance du Pakistan. Il s'agit notamment de citoyens afghans qui ont appuyé la mission du Canada en Afghanistan, de membres de la famille d'anciens interprètes afghans et de personnes parrainées par le secteur privé, volet humanitaire. Le programme de réinstallation des personnes protégées à titre humanitaire est axé sur la réinstallation des Afghans les plus vulnérables, ce qui inclut les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les personnes persécutées, les membres des minorités religieuses, les personnes de la communauté 2SLGBTQI+ et les journalistes.

Ces nouveaux arrivants seront installés dans des collectivités de partout au pays, y compris Surrey (Colombie-Britannique), Toronto (Ontario) et London (Ontario).

Le gouvernement du Canada est en voie d'accueillir au moins 40 000 Afghans d'ici la fin de 2023. Cependant, de nombreux Afghans continuent de courir de grands risques en essayant de quitter leur pays ou sont tout simplement incapables d'effectuer le voyage sans aide. D'importants défis persistent, car le Canada ne dispose d'aucune présence diplomatique ou militaire en Afghanistan. Nous composons avec une situation en constante évolution en Afghanistan, où les déplacements continuent d'être très difficiles et dangereux.

C'est grâce à une collaboration continue avec des partenaires internationaux, y compris les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Pakistan et d'autres pays de la région, que tant d'Afghans ont ainsi pu se mettre à l'abri au Canada. Nous ne saurions sous-estimer les contributions apportées par d'autres organisations internationales et partenaires de recommandation, notamment l'Organisation internationale pour les migrations, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, Frontline Defenders et ProtectDefenders.eu. Au Canada, cette réussite a été rendue possible grâce aux efforts considérables déployés par les partenaires provinciaux et territoriaux, les municipalités, les fournisseurs de services de réinstallation et des milliers de Canadiens.

Les photos de l'arrivée d'aujourd'hui sont disponibles dans Dropbox pour les médias . Vous pouvez également suivre les progrès réalisés par le Canada relativement à l'accueil des réfugiés afghans au pays .

« Je suis fier de souligner aujourd'hui une étape importante dans la longue tradition humanitaire du Canada en accueillant plus de 30 000 Afghans vulnérables dans leur nouveau foyer. Il s'agit d'une réalisation ambitieuse alors que nous travaillons en vue d'atteindre notre objectif de réinstaller au moins 40 000 Afghans d'ici la fin de 2023. Bien que la réinstallation des réfugiés afghans représente l'un des efforts les plus importants et les plus ardus de l'histoire du Canada, nous demeurons résolus à maximiser toutes les possibilités afin de soutenir ces Afghans vulnérables dans leur transition vers une meilleure vie au Canada. Cette étape témoigne du travail incroyable qu'accomplissent les gouvernements, les intervenants et les ONG, et met de l'avant notre conviction selon laquelle l'accueil de réfugiés est une partie intégrante de notre identité. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La réinstallation sûre et digne des réfugiés dans le monde est au coeur du travail de l'Organisation internationale pour les migrations depuis plus de 70 ans, et nous sommes fiers de participer aux efforts du Canada visant à offrir un nouveau foyer à des dizaines de milliers d'Afghans vulnérables. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et d'autres partenaires pour veiller à ce que les réfugiés Afghans aient la possibilité de recommencer leur vie dans un environnement sûr et accueillant. »

- António Vitorino, directeur général, Organisation internationale pour les migrations

L'engagement du gouvernement du Canada à réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans d'ici la fin de l'année 2023 demeure l'un des programmes les plus importants au monde.

Cet engagement global est axé en grande partie sur les personnes ayant prêté main-forte au Canada, y compris 18 000 places pour le Programme de mesures spéciales en matière d'immigration pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé de près le gouvernement du Canada. Le Canada accueille également jusqu'à 5 000 membres de la famille élargie des interprètes afghans qui sont venus au Canada dans le cadre de programmes antérieurs.

Le Canada a été l'un des premiers pays à lancer un programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des Afghans vulnérables.

a été l'un des premiers pays à lancer un programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des Afghans vulnérables. Des réfugiés afghans ont été accueillis dans plus de 170 collectivités au Canada. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les collectivités d'accueil qui accueillent des Afghans sur notre site Web.

Le gouvernement du Canada a récemment apporté des modifications au Code criminel afin de réduire certains des obstacles qui se présentent lorsque vient le temps d'aider les personnes à quitter l'Afghanistan en toute sécurité.

des modifications au Code criminel afin de réduire certains des obstacles qui se présentent lorsque vient le temps d'aider les personnes à quitter l' en toute sécurité. Les réfugiés pris en charge par le gouvernement obtiennent le statut de résident permanent à leur arrivée au Canada. Ils bénéficient d'au moins 12 mois de soutien du revenu dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation et auront accès à des services d'établissement, y compris une formation linguistique et le Programme fédéral de santé intérimaire pour ce qui est de la couverture médicale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes fournisseurs de services au Canada pour fournir des services aux nouveaux arrivants et veiller à ce qu'ils puissent s'intégrer avec succès.

