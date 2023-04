Pyramid Analytics nommé Visionnaire dans le rapport 2023 Gartner® Magic Quadranttm des plateformes ABI





Pyramid Analytics a le plaisir d'annoncer avoir été nommé « Visionnaire » dans le rapport 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence (ABI) Platforms. L'évaluation s'est basée sur des critères spécifiques qui analysaient l'exhaustivité générale de la vision et la capacité d'exécution de la société.

Chaque année, Gartner publie son Magic Quadrant, qui évalue les fournisseurs de l'écosystème de la veille analytique et commerciale (ABI). Selon les termes du chef de file des cabinets d'analyse : « Gartner Magic Quadrant donne aux acheteurs de technologies d'entreprise une évaluation impartiale de la performance des fournisseurs concurrents par rapport à la vision du marché de Gartner et est complété par des avis d'utilisateurs validés. »

Téléchargez un exemplaire gratuit du rapport 2023 Gartner Magic Quadrant for ABI sur : https://www.pyramidanalytics.com/gartner-magic-quadrant-2023/

Points clés :

Pyramid Analytics est nommé Visionnaire dans le rapport 2023 Gartner Magic Quadrant for ABI Platforms.

Pyramid est reconnu parmi les 20 autres fournisseurs évalués.

Pyramid a été reconnu pour l'exhaustivité de sa vision ainsi que sa capacité d'exécution.

La vision de Pyramid pour la modélisation commerciale et décisionnelle : Tabulate et Solve

Parmi les innovations récentes figurent les nouveaux modules Tabulate et Solve au sein de la plateforme Pyramid. Doté d'une interface non codée/faiblement codée, le module Tabulate est conçu pour la modélisation commerciale par les utilisateurs professionnels sans exporter de données ni manipulation manuelle dans des feuilles de calcul et est entièrement intégré à la plateforme. Le module Solve est un puissant complément de Tabulate qui génère des solutions prescriptives et d'optimisation basées sur des modèles de décision conçus par l'utilisateur. Les clients de Pyramid utilisant Tabulate et Solve peuvent interroger directement les données tout en travaillant dans un format de tableur familier, et les informations peuvent être facilement partagées avec d'autres utilisateurs pour prendre des décisions commerciales optimales.

Exécution d'une intelligence décisionnelle complète et unifiée

La plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid est la seule à unifier la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données sur une plateforme unique et intégrée. Avec une suite robuste de capacités analytiques augmentées, y compris des applications innovantes d'IA et d'apprentissage automatique, Pyramid abaisse la barrière des compétences et permet à chaque employé de l'entreprise de construire un processus décisionnel plus rapide et plus intelligent. Avec la plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid, les utilisateurs techniques et professionnels peuvent obtenir des informations plus rapidement avec tout type de donnée, adapter l'adoption pour n'importe quel utilisateur et simplifier l'analyse pour tous les besoins. Programmez dès aujourd'hui une démonstration de la plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid.

Citation

Omri Kohl, PDG et cofondateur, Pyramid Analytics : « Nous sommes ravis d'être nommés fournisseur ABI Visionnaire. Nous remercions Gartner pour son évaluation minutieuse de Pyramid Analytics et d'autres fournisseurs dans notre secteur. Notre solide performance dans le Magic Quadrant 2023 des plateformes ABI reflète l'accent mis par notre entreprise sur la vision et l'exécution. Je tiens également à remercier nos clients et partenaires ? nous sommes reconnaissants de leur confiance. Je suis également fier de l'incroyable travail accompli par toute l'équipe de Pyramid. Ensemble, nous avons créé une plateforme d'intelligence décisionnelle qui prépare les entreprises pour l'avenir. »

Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long, 5 avril 2023

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, et leur utilisation dans le présent document est autorisée. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de privilégier les fournisseurs les mieux évalués. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, explicite ou tacite, au regard de cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la prochaine génération d'analyse commerciale. La plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid permet de disposer d'informations augmentées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid fournit un accès direct à toutes les données, permettant un libre-service administré pour toute personne et répondant à chaque besoin analytique dans un environnement sans code. Elle réunit préparation des données, analyse commerciale et science des données dans une seule et même plateforme pour permettre à chacun une prise de décision intelligente. Cette approche fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'entreprise autour de l'intelligence décisionnelle et de l'analytique, des plus simples aux plus complexes. Réservez une démonstration dès aujourd'hui.

Pyramid Analytics est sise à Amsterdam et possède des bureaux régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et d'affaires (Londres, New York et Tel Aviv). Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière aux talents et aux opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Pyramid Analytics.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

