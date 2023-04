Lancement du concours d'architecture pluridisciplinaire du projet de rénovation du centre Gadbois





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal lance le concours d'architecture pluridisciplinaire pour le projet de rénovation et de reconstruction partielle du centre Gadbois. Ce concours permettra de doter le secteur d'un bâtiment unique et original dans son concept, répondant à l'excellence exigée en matière de design. De plus, il fera rayonner le quartier et lui permettra de se distinguer de manière positive, tout en renforçant le statut de Montréal, Ville UNESCO de design.

Le centre Gadbois accueille de nombreux organismes partenaires et constitue un point essentiel à la vie communautaire dans le secteur. Outre le maintien de l'état du bâtiment, le projet de rénovation et de reconstruction partielle est une occasion de réorganiser le centre en fonction des changements importants qui se sont opérés dans le contexte urbain depuis sa construction. Le projet vise également à mettre à jour les équipements sportifs, la configuration spatiale du centre et à mettre en valeur les éléments patrimoniaux du bâtiment.

« Le centre Gadbois est un équipement sportif communautaire qui figure parmi les plus importants centres sportifs de Montréal. Avec ce concours d'architecture pluridisciplinaire, la Ville vise à assurer sa rénovation pour en faire une installation sportive de grande qualité, intégrant un concept de design inspirant. De plus, ces travaux permettront de freiner la détérioration des installations existantes, de rétablir la fonctionnalité de la piscine, de mieux adapter l'offre de service à la population montréalaise et ainsi d'encourager la pratique d'activités sportives », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable des parcs, Caroline Bourgeois.

« La Ville de Montréal est fière de lancer ce projet tant attendu au centre Gadbois. Dans le cadre de la mise en valeur du secteur du Pôle Gadbois, situé en bordure du canal de Lachine, il est primordial pour notre administration de développer une vision pour ce centre sportif qui assurera une intégration urbaine harmonieuse dans ce secteur en grande transformation. Plusieurs étapes seront à franchir d'ici la fin des travaux et le lancement du concours d'architecture en est une cruciale », a expliqué Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Le centre Gadbois projeté devra en outre répondre aux défis et aux enjeux suivants :

Une architecture sécuritaire et de qualité, avec des espaces de socialisation et de pratique sportive stimulants et accessibles;

Une cohérence entre les aménagements intérieurs et extérieurs;

Une réorganisation fonctionnelle des espaces et des circulations horizontales et verticales;

Une accessibilité universelle et une intégration de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+);

Un équilibre des principes de développement durable (une certification LEED Argent est visée) et de transition écologique pour une conception architecturale résiliente, conformément au plan stratégique et à la vision Montréal 2030.

Des consultations ont été réalisées auprès d'organismes sportifs et de la population montréalaise, ce qui a permis d'affirmer que la communauté aspire à ce que le centre Gadbois devienne plus attractif et qu'il ait un rôle de chef de file en matière d'organisation d'événements sportifs d'envergure régionale.

