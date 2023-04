La ministre Marci Ien présente les investissements du budget de 2023 pour bâtir l'économie canadienne propre du XXIe siècle





RÉGION DE DURHAM, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a passé la matinée dans la région de Durham où elle a visité le Climatic Aerodynamic Wind Tunnel (ACE) de Ontario Tech University et le Canada Black Owned Marketplace pour présenter les investissements du budget de 2023 pour la création d'emplois bien rémunérés et pour bâtir une économie propre.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19.

La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830?000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 361 600 ici en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements transformateurs visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'oeuvre canadiennes. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans les communautés et de créer des emplois bien rémunérés.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« En ces temps difficiles, dans un monde toujours plus complexe, le Canada reste le meilleur endroit où vivre. Le budget de 2023 est notre plan pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. Les investissements figurant dans le budget de 2023 soulignent les mesures pour bâtir une économie dictée par les employées et employés; une économie qui permet d'accéder à plus de belles carrières dès maintenant, où la classe moyenne peut se démarquer et où les jeunes n'ont pas à se déplacer à l'autre bout du pays pour décrocher un emploi bien rémunéré. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

