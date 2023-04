Intelligence artificielle (IA) - Appui de 21 M$ à Mila pour favoriser la recherche éthique et responsable





MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, une contribution financière de 21 millions de dollars sur trois ans à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle pour l'aider à poursuivre le développement d'un réseau d'excellence universitaire de recherche responsable en intelligence artificielle (IA) ainsi que la formation et l'attraction de talents en IA au Québec.

Cet appui assurera également la croissance des activités de Mila, qui visent notamment à accélérer les investissements et l'adoption des innovations en IA en entreprise de même qu'à confirmer le leadership du Québec en matière de développement éthique et responsable de cette technologie.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, et de l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Mme Joëlle Boutin.

Citations :

« Le développement d'une IA responsable est essentiel pour assurer son acceptabilité et son intégration en entreprise. Par notre financement à Mila, on vient soutenir des initiatives de recherche appliquée qui permettent au Québec de rester un leader dans ce domaine. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'intelligence artificielle nous permettra de nous attaquer à certains des défis les plus importants de notre époque, tels que les prochaines pandémies, la santé et la lutte aux changements climatiques. Grâce à cet appui gouvernemental, Mila continuera de développer des projets à haut potentiel d'impact, tant pour la recherche que pour les entreprises. Nous avons également la conviction que l'IA doit être développée au bénéfice de tous, et nous déployons beaucoup d'efforts dans nos recherches et nos collaborations internationales afin de contribuer aux réflexions sur la gouvernance et l'éthique en lien avec cette technologie. Nous sommes heureux de sentir la confiance du gouvernement du Québec à cet effet. »

Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila

Faits saillants :

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Fruit d'une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, l'organisme regroupe plus de 1 300 chercheurs, employés et partenaires du milieu de la recherche et de l'innovation.

La SQRI 2 représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans, afin d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Elle prévoit notamment 125 millions afin de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'intelligence artificielle.

Le gouvernement du Québec vise le développement responsable et éthique de l'écosystème de l'IA. Il joue un rôle actif dans la collaboration internationale en appuyant notamment l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique ainsi que le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

