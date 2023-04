Pricemoov lève 10 millions de dollars pour accélérer sa croissance mondiale dans le cadre d'un tour de table de série A dirigé par ISAI et Bpifrance Digital Venture





Pricemoov, l'entreprise de cloud computing qui optimise les décisions de tarification intelligentes, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 10 millions de dollars dans le cadre de son tour de table de série A dirigé par ISAI et Bpifrance Digital Venture. Pricemoov utilisera le financement pour agrandir son équipe, investir massivement dans le développement de produits et étendre son empreinte internationale.

Les défis liés à la tarification augmentent sans cesse à mesure que les entreprises affrontent l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des coûts. L'impératif omnicanal, la pression concurrentielle et l'évolution rapide des attentes des clients, compliquent d'autant plus la situation. Pricemoov tient compte de cette complexité tout en offrant la possibilité aux entreprises de prendre des décisions tarifaires plus éclairées et de maintenir leur rentabilité.

« Nous sommes persuadés que Pricemoov sera capable de fournir une tarification intelligente aux entreprises et à n'importe quel stade de leur maturité tarifaire grâce à une plateforme intuitive et facile à utiliser », commente Adrien Neel, directeur des investissements chez Bpifrance Digital Venture. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de cette collaboration et de soutenir les efforts continus de démocratisation de la tarification de Pricemoov. »

Afin de maintenir sa croissance et de devenir la plateforme de référence pour une tarification moderne, Pricemoov vise à créer un certain nombre de nouveaux postes et à renforcer sa présence internationale pour accompagner les clients du monde entier. Cette levée de fonds permettra également à l'entreprise d'investir dans sa technologie et son innovation produit.

« Nous sommes impressionnés par l'expertise tarifaire de Pricemoov ainsi que par le potentiel de sa plateforme et sommes convaincus que la société occupe une place de choix qui lui permettra d'accélérer son rythme de croissance sur ce marché prometteur », déclare François Collet, associé chez ISAI. « Nous avons hâte de collaborer étroitement avec l'équipe de direction de Pricemoov afin de repousser davantage les limites de la tarification. »

Ce cycle de financement intervient alors que Pricemoov clôture un exercice marquant, caractérisé par une croissance agressive. L'entreprise a enregistré une hausse annuelle de 150 % de son chiffre d'affaires ainsi qu'une hausse de 200 % de sa clientèle, incluant les nouveaux clients Jokr, Recommerce, Samkaup et Audi on demand. Parallèlement à cette expansion commerciale, Pricemoov a multiplié les effectifs de son équipe par deux et s'est développée en Europe et aux États-Unis.

« Nous nous réjouissons de l'appui d'investisseurs comme ISAI et Bpifrance Digital Venture alors que nous entamons le prochain chapitre de notre croissance », déclare Pierre Hebrard, PDG et co-fondateur de Pricemoov. « Ce tour de table nous offrira la possibilité d'investir dans notre croissance, de développer notre plateforme et d'améliorer notre offre, poursuivant ainsi notre mission d'aider les entreprises de tous les secteurs à prendre des décisions tarifaires plus éclairées en toute confiance et avec rapidité. »

###

À propos de Pricemoov

Pricemoov est un éditeur mondial de solutions d'optimisation et de gestion tarifaire de nouvelle génération qui aident les entreprises à dynamiser leur commerce en ligne, à s'adapter aux dynamiques de marché et à rendre les équipes commerciales plus performantes. Dotée d'un processus d'analyse de données performant, d'une automatisation de bout en bout et d'une expérience utilisateur intuitive, la plateforme cloud-native Pricemoov permet aux entreprises B2B et B2C de libérer leur potentiel de revenus grâce à une tarification intelligente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur pricemoov.com.

À propos d'ISAI

Près de 300 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et plus de 50 cofondateurs de start-ups soutenues par ISAI partagent l'ambition collective de coécrire de très belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets différenciés portés par des équipes ambitieuses qu'elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement. Avec 500 M? sous gestion, ISAI Gestion, société de gestion agréée par l'AMF, a pour vocation de financer et d'accompagner des sociétés technologiques à fort potentiel, qu'elles en soient à leur démarrage (capital-risque, ticket de 150 K? à 3 M? avec participations aux tours successifs) ou qu'elles aient déjà atteint une forme de maturité (capital développement/LBO, tickets de 5 M? à 50 M?).

À propos de Bpifrance Digital Venture

Bpifrance Digital Venture finance les entreprises, à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international tout en assurant leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, formation, mise en réseau et programme d'accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et à ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche et unique pour les accompagner dans leurs défis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Bpifrance.fr Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance.

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 10:15 et diffusé par :