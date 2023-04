Déclaration de la ministre Marci Ien à l'occasion de la Journée rose internationale





OTTAWA, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, publie aujourd'hui la déclaration suivante sur la Journée rose internationale :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée rose internationale, nous réaffirmons notre volonté de mettre fin à toutes les formes d'intimidation, d'homophobie, de biphobie, de transphobie et de transmisogynie. Le gouvernement du Canada maintient son engagement à lutter contre les actes préjudiciables d'intimidation et à dénoncer la discrimination fondée sur l'identité de genre et l'expression de genre. Depuis des générations, les personnes 2ELGBTQI+ ont été victimes de stigmatisation, d'exclusion et de marginalisation pour le simple fait d'être elles-mêmes - et malheureusement, cela se poursuit aujourd'hui.

L'intimidation est encore très présente dans les écoles et en ligne, où les jeunes 2ELGBTQI+ subissent des taux de violence verbale, physique et émotionnelle plus élevés. Ces expériences peuvent entraîner des conséquences à long terme dévastatrices sur la santé, comme la dépression et l'anxiété, des blessures physiques, de la détresse émotionnelle et parfois le suicide. Ces problèmes ne sont pas uniques à notre pays, mais je suis fière que la Journée rose internationale, une initiative canadienne, puisse aider des jeunes de partout sur la planète.

Le gouvernement du Canada reste profondément préoccupé par le nombre croissant de lois anti-LGBTI introduites par les gouvernements du monde entier. Personne, nulle part sur la planète, ne devrait vivre dans la peur à cause de son identité ou des personnes qu'il aime.

Nous reconnaissons également le besoin crucial d'offrir des espaces sûrs aux communautés queer à travers le Canada, et c'est pourquoi nous avons lancé le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, une approche pangouvernementale pour réaliser un avenir où chacun peut vivre une vie vraie et authentique sans discrimination. Il s'agit notamment d'apporter un soutien direct aux organisations communautaires qui accomplissent un travail utile au sein de leur communauté, tout en éduquant le grand public. Nous nous engageons à prendre les mesures décrites dans le Plan d'action tout en maintenant les Canadiennes et les Canadiens informés sur notre site Web.

En cette Journée rose internationale, joignez-vous à nous pour manifester votre soutien envers les communautés 2ELGBTQI+ et pour condamner l'intimidation sous toutes ses formes en portant du rose et en partageant notre message de solidarité sur les médias sociaux avec la mention #DayOfPink / #JournéeEnRose.

C'est grâce au courage, à la résilience et à l'esprit inébranlable des défenseurs et des pionniers de la communauté queer que des progrès ont été accomplis en matière de compréhension, d'acceptation et de sécurité au sein de la société canadienne. Merci aux personnes qui sont restées fidèles à elles-mêmes et qui continuent à se battre pour l'égalité.

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 09:59 et diffusé par :