GreenShield annonce la mise en place d'une solution inédite alliant soins de santé et assurance





Le seul assureur national sans but lucratif au Canada continue d'innover en proposant GreenShield+, un écosystème révolutionnaire de soins de santé virtuels et d'assurance.

TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - Au Canada, 60 % des gens aimeraient pouvoir accéder à tous les soins de santé dont ils ont besoin à un seul endroit, et 61 % souhaiteraient ne pas avoir à réexpliquer tous leurs problèmes de santé chaque fois qu'ils parlent à une professionnelle ou un professionnel de la santé différent. Les Canadiens et Canadiennes, trop occupés à tenter de s'y retrouver dans notre système de santé actuel, ne réalisent pas que leur assureur pourrait jouer un rôle de premier plan en matière de santé en leur offrant un éventail de solutions de santé virtuelles parfaitement intégrées dans le cadre de leur régime d'assurance collective. Mais, ça ne saurait tarder. En effet, GreenShield a annoncé aujourd'hui le lancement d'un écosystème de soins de santé virtuels et d'assurance inédit, GreenShield+, qui sera mis en service plus tard cette année.

Mise en situation : vous vous réveillez le matin, en sueur. La tête veut vous exploser, le coeur vous débat : vous n'êtes pas en état d'aller travailler. Vous vous retournez, prenez votre téléphone et ouvrez votre application. Vous communiquez avec une médecin, qui vous appelle par votre prénom. Pour soulager votre inconfort, elle vous prescrit des médicaments que la pharmacie de l'application vous livre, à votre porte. Un pharmacien est disponible pour répondre à vos questions. Après s'être occupée de soulager vos symptômes, la médecin en cerne la cause sous-jacente : le stress. L'application vous met en relation avec une thérapeute et vous n'avez pas à répéter votre histoire, car l'information est déjà consignée dans le système. La thérapeute vous enseigne des méthodes de gestion du stress et vous dirige vers un programme de thérapie cognitivo-comportementale en ligne auquel vous pouvez accéder à tout moment, depuis l'application en vue de renforcer votre résilience. Vous retournez au lit l'esprit tranquille, sachant que l'application est entièrement intégrée à votre régime d'assurance collective, que vous n'avez pas de paperasse à remplir et que vous obtiendrez automatiquement un remboursement pour toutes les protections prévues à votre régime. Il s'agit d'une expérience de soins de santé entièrement axée sur vos besoins.

L'application GreenShield+ donnera accès à des soins et à un processus de remboursements simplifiés en ligne grâce aux services de santé et aux régimes d'assurance de l'entreprise. Propulsée par les technologies Google Cloud et Microsoft et prenant appui sur les 65 années de savoir-faire de GreenShield en assurance et en services de santé de pointe, la plateforme GreenShield+ établit une nouvelle norme en matière de soins.

GreenShield, le seul assureur national sans but lucratif du pays, est aussi le seul fournisseur-payeur au Canada. En tant que « payeur », GreenShield offre depuis longtemps des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations. Aujourd'hui, en tant que « fournisseur », GreenShield fournit également divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en télémédecine. En unissant les fonctions de payeur et de fournisseur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle,

« GreenShield est une entreprise à vocation sociale sans but lucratif dont l'objectif est de promouvoir une meilleure santé pour tous. L'amélioration de l'accès aux soins de santé pour tous fait donc partie de son ADN. Au fur et à mesure que les besoins de la population canadienne ont évolué, nous avons continué d'innover en adaptant notre offre de manière à remplir notre mission sociale, a déclaré le président et chef de la direction, Zahid Salman. Nous savons que les Canadiens et Canadiennes veulent prendre leur santé en main, mais ont de la difficulté à se frayer un chemin dans le système de santé. Ce qu'ils recherchent, c'est la facilité, l'accessibilité, l'intégration des services et de meilleurs résultats en santé. »

GreenShield+, un parcours de soins de santé simplifié

GreenShield+ donnera accès aux offres virtuelles de l'entreprise en matière de santé et d'assurance depuis un seul endroit pour une expérience personnalisée, agréable et simplifiée. Grâce à des niveaux d'intégration sans précédent et à des services qui communiquent de plus en plus entre eux, les utilisateurs et utilisatrices peuvent vérifier leur assurance, accéder à leurs protections, communiquer avec des fournisseurs de soins de santé et soumettre leurs réclamations à partir d'une seule et même application, facile à utiliser et accessible partout, en tout temps. Cette solution permettra de combler les écarts habituels entre les payeurs et les fournisseurs, les Canadiens et Canadiennes ayant rapidement accès aux soins de qualité dont ils ont besoin, tout en accélérant le traitement et le paiement des réclamations. En voici les principales caractéristiques.

Accessibilité : Communiquez facilement avec des milliers de professionnels et professionnelles de la santé, sans longs délais d'attente.

Communiquez facilement avec des milliers de professionnels et professionnelles de la santé, sans longs délais d'attente. Facilité : Profitez des services partout et en tout temps grâce aux fonctions numériques faciles d'accès et au remboursement intégré des réclamations.

Profitez des services partout et en tout temps grâce aux fonctions numériques faciles d'accès et au remboursement intégré des réclamations. Intégration : Vous n'aurez plus à répéter votre histoire grâce aux soins personnalisés, parfaitement intégrés dans le cadre de votre régime d'assurance.

Vous n'aurez plus à répéter votre histoire grâce aux soins personnalisés, parfaitement intégrés dans le cadre de votre régime d'assurance. Meilleurs résultats en santé : Tirez parti de l'information obtenue pour prendre votre santé en main et améliorer votre qualité de vie.

GreenShield Communautaire, en faveur d'une meilleure santé pour tous

Profitant des possibilités créées par ces énormes avancées, GreenShield fait la promotion d'une meilleure santé pour tous de manière inclusive, en ce sens qu'elle reconnaît que bon nombre de personnes ont difficilement accès aux soins. Par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social GreenShield Communautaire, l'entreprise réinvestit dans la collectivité et finance le déploiement de ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées.

« En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, GreenShield aborde l'accès universel aux soins de santé dans une optique altruiste, a affirmé M. Salman. Notre objectif est d'investir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025. »

Cet objectif sera atteint grâce à des initiatives comme les programmes de santé mentale des femmes de GreenShield Communautaire (services de santé mentale gratuits pour les femmes) et de santé buccodentaire (financement de la recherche sur l'importance et l'incidence de la santé buccodentaire sur la santé en général ainsi que prestation de soins dentaires aux personnes à faible revenu). En un peu plus d'un an, l'entreprise a déjà aidé près de 60 000 femmes à accéder à des services de santé mentale gratuits et plus de 35 000 Canadiens et Canadiennes mal desservis à accéder à des soins dentaires gratuits.

Une nouvelle image pour refléter une nouvelle vision

Dans le cadre de son évolution, le chef de file de l'industrie dévoile également une nouvelle image de marque. La grande marque GreenShield regroupe maintenant trois secteurs d'activité : GreenShield Assurance, GreenShield Administration et GreenShield Santé. Ces secteurs travaillent ensemble pour offrir les services de fournisseur-payeur de GreenShield de manière intégrée, en fonction des besoins uniques de chaque personne assurée.

« La nouvelle image de marque est bien plus qu'un logo emblématique, affirme Mandy Mail, vice-présidente principale, Marketing et communications, à GreenShield. Nous avons effectué huit acquisitions en deux ans pour consolider notre offre. La nouvelle image de marque unit visuellement nos services et reflète le modèle de fournisseur-payeur intégré, novateur et axé sur la technologie qu'est devenue GreenShield. »

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. GreenShield offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services en santé mentale, en pharmacie et en soins médicaux à titre de « fournisseur ». Ce modèle permet à GreenShield d'offrir des soins pour la population canadienne, de simplifier son expérience des soins de santé et d'améliorer ses résultats en matière de santé.

GreenShield est une entreprise à vocation sociale sans but lucratif dont la structure est unique. L'entreprise réinvestit dans les collectivités canadiennes mal desservies en y déployant des services de santé essentiels par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Son objectif : avoir une incidence positive sur au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici 2025. En tant que chef de file de l'industrie, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

SOURCE GreenShield

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :