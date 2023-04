Huasun signe un accord-cadre pour la fourniture de modules HJT ultra-performants de 1,5 GW avec INERCOM





XUANCHENG, Chine, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 avril, Anhui Huasun Energy Co., Ltd (ci-après dénommé « Huasun ») a de nouveau conclu une coopération avec INERCOM Ltd (ci-après dénommé « INERCOM »), une société européenne d'EPC bien connue, et signé un accord-cadre pour la fourniture de modules HJT. D'ici la fin de 2025, Huasun fournira au moins 1,5 GW de modules HJT à ultra-haute efficacité de la série Himalaya pour de grands projets de services publics d'INERCOM en Bulgarie. Grâce à cet accord, Huasun est devenue la première entreprise au monde à sécuriser des commandes de l'ordre du gigawatt dans le domaine du HJT.

En 2021, Huasun a lancé sa première coopération avec INERCOM, fournissant des modules solaires HJT à haut rendement de 86 MW pour son projet d'énergie solaire d'utilité publique dans le sud de la Bulgarie. Selon le plan d'approvisionnement, d'ici fin 2023, Huasun livrera plus de 500 MW de modules solaires HJT à INERCOM pour ses projets en Bulgarie.

Lors de la cérémonie de signature, M. Varbakov, directeur d'INERCOM, a déclaré : « Nous choisissons Huasun comme fournisseur exclusif de modules HJT, car ils nous ont assuré une excellente garantie en termes de qualité de produit, de performances techniques et de capacités de livraison. Nous sommes très heureux d'établir une longue relation avec Huasun et espérons que nous pourrons tous deux continuer à renforcer nos liens, à nous entraider et à explorer ensemble le marché international. »

« INERCOM est profondément impliqué dans le marché bulgare depuis des décennies et a participé au développement et à la construction de projets photovoltaïques dans de nombreuses régions. a déclaré Dan Zhou, PDG de Huasun. C'est la première entreprise qui a utilisé des modules HJT à grande échelle à un stade précoce en Europe, ce qui indique que le HJT jouit de très belles perspectives et d'une valeur significative en Europe. Au cours de cette collaboration à long terme et stable, Huasun a gagné une haute reconnaissance de la part d'INERCOM. Huasun continuera de se concentrer sur le concept de produit de puissance supérieure, d'efficacité supérieure et de revenus plus élevés. Grâce à des solutions haut de gamme, Huasun continuera d'approfondir sa présence sur le marché mondial et de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie, pour permettre à son implantation mondiale d'atteindre un nouveau niveau. »

À propos de Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd a été fondée en juillet 2020 et se concentre sur le développement et l'application de cellules et modules solaires HJT ainsi que sur leur production à grande échelle. Depuis sa création, Huasun a simultanément déployé la recherche et le développement de technologies telles que le microcristallin unilatéral, le microcristallin bilatéral, le HBC, le cuivre argenté, le placage du cuivre par galvanoplastie et les cellules empilées à hétérojonction-pérovskite. L'entreprise ne cessera de promouvoir l'industrialisation et la commercialisation de la technologie HJT, d'étudier et de pratiquer une technologie solaire plus efficace et bas carbone, d'introduire une énergie solaire efficace dans la vie de tous et de rendre les maisons plus agréables et plus belles.

Le 28 février 2023, BloombergNEF a annoncé le classement des fabricants mondiaux de modules PV pour le premier trimestre 2023. Avec une excellente performance des produits, une crédibilité de marque fiable et une solide force de financement, Huasun a été classé comme fabricant de modules solaires de niveau 1. Dans cette liste, Huasun est la seule entreprise qui se concentre sur la technologie HJT et également la première entreprise à intégrer la liste avec uniquement des projets à hétérojonction. En outre, Huasun est la plus jeune entreprise de la liste.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2051314/image_5027067_21936785.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2051315/image_5027067_21937425.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2051316/1.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 03:01 et diffusé par :