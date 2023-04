Le boom de l' « e-commerce » en Amérique latine : comment atteindre un marché de 307 milliards de dollars





Le secteur du commerce électronique en Amérique latine continue de connaître une croissance exponentielle. PayRetailers gère les paiements dans les économies très éclectiques de cette région. La croissance du commerce électronique en Amérique latine s'élève à des dizaines de milliards de dollars par an. Le commerce électronique de détail de la région a généré 139 milliards USD en 2022, selon une analyse de Statista rapportée par PayRetailers. D'ici 2027, le secteur devrait brasser pas moins de 307 milliards USD par an, soit une multiplication par plus de deux du chiffre d'affaires actuel en seulement cinq ans.

La société espagnole qui traite les paiements transfrontaliers

Par conséquent, les entreprises internationales qui cherchent à lancer leur activité de commerce électronique en Amérique latine doivent tenir compte des défis présentés par les différents marchés et adapter leur processus de paiement en conséquence. C'est dans cette optique que PayRetailers a été créée en 2017 : cette solution de paiement simplifie les opérations pour chacun des marchés émergents de la région.

La société propose plus de 250 options de paiement locales avec des performances élevées en termes de taux d'approbation et de conversion. Ces options combinent les méthodes de paiement les plus courantes ainsi que des méthodes alternatives, allant des paiements en espèces aux transactions par carte de crédit, en passant par les virements bancaires, les portefeuilles électroniques et même les codes QR. De fait, dans les pays d'Amérique latine, la société travaille avec les solutions de paiement privilégiées par les consommateurs, comme PIX et Boleto Bancario au Brésil, PSE en Colombie, SPEI au Mexique et Kiphu au Chili. Ainsi, chaque entreprise de commerce électronique a la possibilité d'offrir à ses clients le moyen de paiement auquel ils sont habitués pour leurs achats en ligne, sans nécessairement avoir à composer avec une entité locale.

Pour Philippe Laranjeiro, directeur commercial de PayRetailers, la clé de l'expansion de la société réside dans sa « capacité à s'adapter aux particularités de chaque marché et à proposer une solution personnalisée en fonction des besoins de chaque client ». En outre, PayRetailers a réussi à mettre en place des alliances stratégiques avec d'importants acteurs locaux de l'industrie, ce qui a lui a permis de « consolider sa position sur le marché et d'accroître sa capacité à proposer des solutions de paiement innovantes et performantes ».

Grâce à la présence de PayRetailers en Amérique latine, de nombreuses entreprises internationales ont pu étendre leurs activités dans la région, profitant des opportunités de croissance offertes par le marché latino-américain. La société a réussi à étendre les activités en ligne à plus de 13 pays d'Amérique latine avec une solution API tout-en-un, intégrant plusieurs des méthodes de paiement privilégiées pour chaque marché et chaque modèle commercial, a également confié M. Laranjeiro.

