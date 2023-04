Ryse Energy lève 15 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds pour la croissance menée par RWE Energy Transition Investments





ABOU DABI, Émirats arabes unis, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Ryse Energy, un leader mondial des systèmes d'énergie renouvelable décentralisés qui a déjà vendu ou installé plus de 4 000 unités pour des clients dans le monde entier, annonce avoir levé un financement de 15 millions de dollars qui sera consacré à la croissance de l'entreprise.

Ce tour de table a été mené par RWE Energy Transition Investments, un véhicule d'investissement de RWE Supply & Trading GmbH, la branche de trading d'énergie de l'entreprise mondiale spécialisée dans les énergies renouvelables RWE. Cet investissement permettra à Ryse Energy d'accélérer sa croissance internationale et de pénétrer des marchés encore inexploités, d'élargir son offre technologique et de continuer à diversifier son modèle d'entreprise dans le domaine de l'énergie sous forme de service.

Ryse Energy est l'un des principaux fabricants de petites turbines éoliennes haute performance et offre une gamme de systèmes d'énergie renouvelable connexes, qui englobe l'énergie solaire et le stockage de l'énergie. L'entreprise possède des sites de production au Royaume-Uni et en Espagne, ainsi que des bureaux de vente dans le monde entier (États-Unis, Europe, Émirats arabes unis, Inde).

Les systèmes d'énergie renouvelable de Ryse Energy peuvent être utilisés comme technologies autonomes, connectés au réseau ou non, avec stockage d'énergie, ou combinés à d'autres technologies pour créer des solutions renouvelables hybrides sur mesure et fiables. L'entreprise travaille dans divers secteurs, comme la décarbonisation d'infrastructures essentielles telles que les réseaux de télécommunications et de pétrole et gaz, ou les applications marines et agricoles, ainsi que la répartition de l'énergie pour l'électrification des zones rurales.

« RWE est l'une des plus grandes entreprises du secteur de l'énergie renouvelable au monde et nous sommes ravis qu'elle soit notre principal investisseur et partenaire stratégique », a déclaré Alistair Munro, PDG et fondateur de Ryse Energy. « Cet investissement nous permettra d'accélérer notre croissance et d'élargir notre offre de produits, tout en continuant à fournir des systèmes d'énergie renouvelable décentralisés innovants à nos clients dans le monde entier, et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les coûts énergétiques des clients. »

« Nous sommes ravis de soutenir Ryse Energy dans sa mission qui consiste à fournir des solutions d'énergie propre et renouvelable aux clients du monde entier », a aussi indiqué Costas Papamantellos, directeur général de RWE Energy Transition Investments. « Nous pensons que Ryse Energy peut devenir un acteur majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les zones reculées et pour fournir un accès fiable et durable à l'énergie à plus d'un milliard de personnes qui n'y ont pas accès actuellement dans le monde. Nous sommes impatients de travailler avec Ryse Energy et de soutenir sa croissance et son développement. »

Le récent financement permettra à Ryse Energy de pénétrer des marchés encore inexploités tels que l'Amérique du Nord, où la répartition de l'énergie et le remplacement du diesel sont des domaines clés, et l'Afrique, où l'accès à l'énergie et l'alimentation d'infrastructures essentielles telles que les établissements de santé et les réseaux de télécommunication sont des priorités stratégiques. En outre, l'entreprise prévoit de recruter à l'échelle mondiale pour répondre à la demande actuelle et future.

Ryse Energy investira également dans ses technologies actuelles afin qu'elles obtiennent les certifications nécessaires pour être vendues sur des marchés cibles spécifiques. Le financement permettra aussi à Ryse Energy d'accroître sa capacité de production dans des régions stratégiques, l'entreprise étudiant actuellement la possibilité de créer des sites de production supplémentaires aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Inde.

À propos de Ryse Energy :

Ryse Energy est une entreprise innovante spécialisée dans les technologies d'énergie renouvelable décentralisée, axée sur les résultats, qui possède plus de 4 000 installations sur les sept continents.

Nous sommes l'un des principaux fabricants de petites turbines éoliennes haute performance, avec une gamme de produits allant de la micro à la moyenne capacité. Notre portefeuille de technologies éoliennes est le plus diversifié et le plus avancé du secteur. Nous proposons des technologies éoliennes et solaires autonomes, qui peuvent être connectées au réseau ou non, avec stockage d'énergie. En outre, notre technologie éolienne peut être combinée avec le solaire photovoltaïque et le stockage d'énergie pour créer des solutions hybrides renouvelables sur mesure et fiables adaptées à divers secteurs, comme la décarbonisation des infrastructures telles que celles des télécommunications et de l'industrie pétrolière et gazière et la répartition de l'énergie pour l'électrification des zones rurales.

À propos de RWE :

RWE Energy Transition Investments est un véhicule d'investissement de RWE Supply & Trading GmbH mandaté pour gérer un portefeuille diversifié d'investissements financiers de type capital-investissement destiné à des entreprises et des actifs qui soutiennent la transition énergétique. RWE Supply & Trading GmbH est une filiale appartenant entièrement à RWE AG, une entreprise internationale du secteur de l'énergie qui ouvre la voie à un monde plus vert. Grâce à une ambitieuse stratégie d'investissement et de croissance, l'entreprise portera sa capacité de production d'énergie verte à 50 gigawatts à l'échelle internationale d'ici 2030 en investissant plus de 50 milliards d'euros bruts à cette fin. RWE compte environ 19 000 employés répartis à travers le monde et s'est fixé un objectif clair : parvenir à zéro émission nette de carbone avant 2040. De plus amples informations sont disponibles sur www.rwe.com

