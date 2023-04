Lancement d'un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA)





QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mme Sonia Bélanger, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, soulignent le lancement de l'appel de projets 2023 dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA), du 12 avril au 14 juin 2023.

Les municipalités ayant adopté une politique en faveur des personnes aînées et un plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA) en vertu du programme de soutien à cette démarche pourront bénéficier d'un financement maximal de 100?000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures et d'aménagements visant à répondre aux besoins des personnes aînées et à bonifier leur qualité de vie. Les travaux pourront contribuer à l'amélioration, la construction ou le remplacement de bâtiments municipaux, d'infrastructures récréatives, de mobilier urbain ou de voirie.

Citations :

«?Avec cet appel de projets PRIMA, qui fait suite au PRIMADA, nous renouvelons la disponibilité de notre gouvernement à soutenir les municipalités qui s'engagent dans des initiatives visant l'adaptation de leur milieu en lien avec le vieillissement actif de la population. Depuis la mise en place de ces aides financières, les résultats sur le terrain sont très motivants et j'en suis fière. J'ai hâte de découvrir les prochains travaux qui seront concrétisés.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

«?L'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est au coeur des priorités de notre gouvernement. Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec les municipalités qui posent des gestes très concrets pour rendre leur milieu de vie plus inclusif et adapté aux besoins des aînés. Je demeure convaincue que les initiatives à venir avec le PRIMA contribueront à maintenir des environnements dynamiques et sécuritaires dans toutes les régions du Québec.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Précisons que le PRIMA s'inscrit dans la continuité du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés, le PRIMADA qui a pris fin le 31 mars 2023.

Les demandes considérées comme admissibles, dans le cadre de ce programme, seront analysées par le Secrétariat aux aînés selon les critères d'appréciation suivants :

Les travaux soumis s'inscrivent dans la vision de vieillissement actif par l'optimisation des possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité pour les personnes aînées;



Les travaux soumis sont pertinents pour les personnes aînées et ils ont le potentiel de contribuer à accroître leur qualité de vie;



Les travaux soumis répondent en priorité aux besoins des personnes aînées de la municipalité tels qu'ils ont été déterminés lors des consultations publiques réalisées lors de la démarche MADA;



Les travaux soumis sont liés aux projets inscrits dans le plan d'action MADA de la Municipalité;



Les travaux soumis favorisent l'accessibilité universelle.

La demande en provenance des municipalités n'ayant pas reçu d'aide financière dans le cadre de précédents appels de projets PRIMADA et PRIMA sera favorisée.

Le développement et la gestion du PRIMA sont le fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1000 municipalités et municipalités régionales de comté, regroupant 93,5 % de la population québécoise, participent à la démarche MADA. Celle-ci vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Elle applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Une séance d'information sur les modalités de l'appel de projets PRIMA sera offerte en virtuel aux municipalités le 25 avril à 10 h. Cliquer sur ce lien pour vous inscrire.

