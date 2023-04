Eaton présentera des technologies innovantes de réduction des émissions à l'Auto Shanghai





Eaton, le spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie, annonce aujourd'hui la présentation d'un portefeuille de technologies, notamment des solutions de frein moteur à compression, de désactivation des cylindres et de fermeture tardive des soupapes d'admission, conçues pour réduire les émissions et accroître l'économie de carburant des véhicules utilitaires à l'Auto Shanghai, du 18 au 27 avril 2023 à Shanghai, en Chine.

Gestion de l'air du groupe motopropulseur et du moteur diesel

Les réglementations sur les émissions des moteurs diesel stimulent le développement de nouveaux moteurs et de nouvelles technologies de post-traitement. La capacité de chauffer rapidement le système de post-traitement pendant les cycles froids et les modes de fonctionnement à bas régime est essentielle pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx), et les technologies de commande variable des soupapes (VVA) d'Eaton gèrent la température des gaz d'échappement et améliorent l'économie de carburant.

« Les technologies VVA jouent un rôle important pour permettre aux OEM de respecter les nouvelles réglementations », déclare Bo Yang, président, Eaton Vehicle Group et eMobility APAC. « Les VVA se distinguent par le fait qu'elles réduisent à la fois les NOx et le CO 2 , tandis que d'autres technologies se concentrent sur l'un ou l'autre. »

Le frein moteur améliore la puissance de freinage sur l'ensemble de la plage de fonctionnement du moteur

Eaton propose des solutions de frein moteur par compression qui peuvent être intégrées dans le principal culbuteur d'échappement ou fonctionner comme un basculeur de frein dédié, en fonction de l'espace disponible et des exigences de performance. Le frein moteur à deux temps d'Eaton fournit plus de 50 % de puissance de freinage par rapport aux freins moteurs classiques. Cette technologie peut remplacer les retardateurs et fournir un freinage efficace sur les moteurs à hydrogène ou au gaz naturel.

La technologie de désactivation du cylindre réduit à la fois le CO 2 et les NOx

La désactivation du cylindre (CDA) est une technologie VVA qui consiste à désactiver l'ouverture de la soupape d'admission et d'échappement et l'injection de carburant sur certains cylindres lorsque le moteur fonctionne à bas régime. Les autres cylindres actifs fonctionnent ainsi à un régime plus élevé, ce qui génère des gaz d'échappement plus chauds, contribuant à maintenir la réduction catalytique sélective (SCR) à une température optimale et maximisant l'efficience de la conversion des NOx.

La CDA réduit simultanément les NOx et le CO 2 , ce qui la rend plus efficiente que d'autres technologies, qui réduisent les NOx aux dépens du CO 2 . La CDA réduit de plus de 40 % les NOx et le CO 2 de 5 à 8 %. La CDA est une solution idéale pour les véhicules utilitaires qui font des arrêts fréquents, comme les camions d'assainissement et les véhicules de livraison.

La technologie de fermeture tardive des soupapes d'admission réduit les émissions

Dans le cadre de sa gamme de technologies VVA, Eaton propose également la fermeture tardive des soupapes d'admission (LIVC), qui retarde la fermeture de la soupape d'admission de sorte que le taux de compression efficace est inférieur au taux d'expansion. La LIVC augmente l'efficience thermique du moteur, améliorant ainsi l'économie de carburant et réduisant les émissions de CO 2 . En outre, la LIVC permet une augmentation du taux de compression géométrique qui renforce encore les avantages, avec une réduction attendue de CO 2 de 1 à 2 % lorsque la LIVC est combinée à un taux de compression plus élevé.

Le système de gestion thermique des gaz d'échappement chauffe activement le système de post-traitement

Eaton et l'activité Clean Air de Tenneco ont récemment annoncé un partenariat pour la production d'un système intégré de gestion thermique des gaz d'échappement qui permettra aux constructeurs de camions et de véhicules légers commerciaux de respecter les futures réglementations sur les émissions.

En vertu de l'accord, l'unité thermique de démarrage à froid (CSTU) de Tenneco sera combinée à la technologie de compresseur Twin Vortices Series (TVS®) d'Eaton. Le système intégré de gestion thermique des gaz d'échappement fournira directement de la chaleur au système de post-traitement du véhicule, un aspect essentiel pour réduire les émissions d'échappement nocives. Le compresseur de type Roots à alimentation électrique TVS® d'Eaton permet de contrôler efficacement et précisément le flux d'air afin de maintenir les températures optimales de post-traitement de la CSTU.

