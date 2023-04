Le Groupe Alpega nommé dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner® sur les systèmes de gestion des transports





Le Groupe Alpega, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de bout en bout pour les transports, est fier d'annoncer sa nomination en tant que Challenger dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner pour les systèmes de gestion des transports. Ce rapport de Gartner examine en détail les solutions systèmes de gestion des transports disponibles actuellement sur le marché et évalue les fournisseurs de ces technologies en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision.

Alpega TMS étant le seul fournisseur « pure player » de systèmes de gestion des transports dont le siège est en Europe, l'entreprise possède une compréhension approfondie des besoins et des défis transfrontaliers spécifiques auxquels sont confrontés les clients européens. Associée à un réseau européen complet de classe opérateur, cette expertise permet à Alpega d'offrir un soutien inégalé au déploiement réussi de projets de transport en Europe et dans les zones géographiques du monde où ses clients européens fabriquent et vendent leurs produits.

« Nous sommes très heureux de voir notre solution de systèmes de gestion des transports être distinguée par Gartner, a déclaré Todd DeLaughter, PDG du Groupe Alpega. Nous avons amélioré notre méthode go-to-market en proposant des packages de produits qui permettent aux clients de commencer petit et de grandir avec nous. Combinée aux récentes performances exceptionnelles de notre équipe de vente, cette approche nous a permis de gagner de nouveaux clients. Nous sommes fiers de voir notre solution reconnue par Gartner, car cela confirme notre engagement à fournir des solutions innovantes et flexibles qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients ».

Les abonnés de Gartner peuvent accéder à la version intégrale du Magic Quadrant des systèmes de gestion des transports ici. Clause de non-responsabilité de Gartner

Le Groupe Alpega est distingué chaque année depuis 2020 et inet-logistics a été distingué de 2011 à 2019.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde. MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner Inc. et/ou de ses sociétés affiliées, et leur utilisation dans le présent document est autorisée. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de privilégier les fournisseurs les mieux évalués. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou tacite, au regard de cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos du Groupe Alpega

Le Groupe Alpega, l'un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de logistique SaaS, propose des solutions modulaires couvrant tous les besoins en matière de transport et de logistique, quel que soit leur degré de complexité. En réunissant les meilleures solutions et les meilleures connaissances du marché, le Groupe Alpega a développé la seule suite logicielle évolutive de gestion de bout en bout du secteur des transports.

www.alpegagroup.com

