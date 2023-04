Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 11 avril 2023

Le premier ministre participera à une rencontre bilatérale avec le premier ministre de l'Ukraine, Denys Shmyhal. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

12 h 00