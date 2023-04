EFL Global acquiert Locher Evers International





MIAMI, 10 avril 2023 /CNW/ - EFL Global, un important fournisseur de solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer l'acquisition de Locher Evers International (LEI), une entreprise familiale canadienne de services logistiques de longue date. Comptant plus de 47 ans d'expérience, LEI offre une gamme complète de services logistiques, y compris le fret aérien, le fret maritime, le courtage en douane, le service ferroviaire, l'entreposage, la distribution, l'exécution des commandes, le camionnage intérieur et le débardage.

L'acquisition de LEI élargit la présence d'EFL Global sur le marché canadien et renforce ses capacités à fournir des solutions logistiques de bout en bout aux clients de divers secteurs. En combinant l'expertise de LEI avec les ressources et la technologie d'EFL Global, les clients peuvent s'attendre à bénéficier d'offres de services améliorées, d'une efficacité accrue et d'une plus grande flexibilité.

« Nous sommes ravis d'accueillir LEI au sein de la famille EFL et nous avons hâte de travailler ensemble pour offrir des solutions logistiques exceptionnelles à nos clients, a déclaré Bill Wilkening, directeur de l'exploitation d'EFL Global. Cette acquisition est une étape importante de notre stratégie de croissance, et nous sommes déterminés à investir dans le marché canadien et à élargir notre portée mondiale. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à la famille EFL Global pour renforcer notre capacité concurrentielle dans un marché en constante évolution et nous permettre d'offrir encore plus de services internes à nos précieux clients », a déclaré Chris Locher, directeur général de LEI.

L'acquisition de LEI prend effet immédiatement et la société opérera en tant que filiale d'EFL Global. L'équipe de direction et les employés de LEI continueront d'occuper leurs postes actuels afin d'assurer une transition harmonieuse pour les clients et les fournisseurs.

EFL Global s'engage à fournir le plus haut niveau de service et d'assistance aux clients et aux fournisseurs pendant le processus d'intégration. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec EFL Global ou visiter notre site Web à www.efl.global .

