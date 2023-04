Publication du livre bleu sur les films, intitulé « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) »





QINGDAO, Chine, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 7 avril, le livre bleu sur les films, intitulé « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » et dirigé par l'Académie des films de Qingdao et le bureau des films de la ville de Qingdao, a été officiellement publié lors de la semaine des films et de la télévision 2023 à Qingdao dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao, en même temps que la version anglaise du livre « The Global Film Market Transformation in the Post-Pandemic Era: Production, Distribution and Consumption ». La presse spécialisée des sciences sociales, au nom de l'Académie chinoise des sciences sociales, a annoncé l'attribution du Prix de la coopération internationale pour le livre bleu sur les films.

Hedva Ser, Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ainsi que des chercheurs d'institutions professionnelles telles que Bradford et Bristol au Royaume-Uni, Busan en Corée du Sud, Bitola en Macédoine du Nord, Santos au Brésil, Thalassa et Valladolid en Espagne, ainsi que IFTC, AVIFF en France, l'Edinburgh Napier University au Royaume-Uni, la New York Film Academy et des universités de renom, ont célébré la sortie du livre bleu « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » dans la ville du livre Qingdao au moyen d'une vidéo en ligne.

Le « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » est le cinquième livre bleu sur les films, et a été dirigé par l'Académie des films de Qingdao et le bureau des films de la ville de Qingdao. Il a été réalisé par l'Institut de recherche mondial de la ville du livre Qingdao et publié et distribué par la presse spécialisée des sciences sociales. Basé sur des big data de l'industrie cinématographique mondiale faisant autorité et une analyse théorique professionnelle, le « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » préconise l'adoption du cadre de recherche théorique de l'économie industrielle, interprète la tendance du développement de la Chine et de l'industrie cinématographique mondiale, passe en revue les points névralgiques, les difficultés et les exemples centraux du développement de l'industrie cinématographique et construit un système de recherche pour le développement de l'industrie cinématographique par la recherche empirique.

La structure du « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » comporte sept parties, y compris le rapport global, le rapport d'évaluation, le rapport régional, le rapport sur l'éducation, le rapport d'étude de cas, le rapport spécial et le rapport sur la ville cinématographique. Le livre bleu fournit une analyse approfondie de l'ensemble de l'industrie cinématographique mondiale et de ses sous-secteurs, ainsi que des problèmes importants.

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 09:11 et diffusé par :