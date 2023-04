Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund invitent les organismes sans but lucratif à présenter une demande de subvention pour s'attaquer aux déchets partout au Canada





TORONTO, le 10 avril 2023 /CNW/ - Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund ont amorcé le processus de soumission de demande de subvention dans le cadre de la quatrième année du programme de nettoyage Finilaboucane Canada. Cette année, un montant de 75 000 $ sera versé en subventions à des organismes de partout au pays.

Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund invitent les organismes sans but lucratif qui déploient des efforts relatifs à la nature, aux loisirs en plein air, à la protection de l'environnement, à la santé et au mieux-être, aux activités bénévoles ou aux services communautaires à présenter une demande de subvention. Les organismes intéressés peuvent présenter une demande ici.

« Le programme de nettoyage Finilaboucane Canada a permis à notre organisme sans but lucratif d'élargir à l'échelle du pays les efforts de nettoyage que nous avons déployés, ce qui a eu une grande incidence sur la quantité de déchets retirés du sol. Chaque année, je soumets une demande de subvention dans le cadre du programme de nettoyage Finilaboucane Canada afin que nous puissions continuer à travailler ensemble pour assurer le nettoyage au sein des collectivités », a déclaré un bénéficiaire d'une subvention du programme de nettoyage Finilaboucane Canada.

En 2022, le programme de nettoyage Finilaboucane Canada a eu une incidence positive au sein des collectivités canadiennes :

Mobilisation de plus de 2 400 bénévoles qui ont consacré en tout environ 11 790 heures au nettoyage des déchets et des mégots de cigarette.

Collecte et recyclage adéquat de plus de 1 300 000 mégots de cigarette - une augmentation de 42 % par rapport à l'année précédente.

Nettoyage et traitement de plus de 47 000 kilogrammes de déchets (à l'exclusion des mégots de cigarette).

Le programme national de nettoyage est unique dans l'industrie. Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund s'efforcent de réduire la quantité de déchets dans l'environnement, tout en collaborant avec un leader de l'industrie du recyclage pour recycler tous les mégots de cigarette ramassés, en s'attardant tout particulièrement aux filtres.

Pour présenter une demande de subvention, veuillez visiter le https://thegreatoutdoorsfund.submittable.com/submit. La date limite pour soumettre une demande de subvention est le 5 mai 2023.

Pour en savoir plus sur Finilaboucane Canada, visitez le site https://www.finilaboucane.ca/. Pour en savoir plus sur le Great Outdoors Fund, cliquez ici : https://thegreatoutdoorsfund.org/.

À propos de Finilaboucane Canada

Finilaboucane Canada est une initiative de Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc. Pour en savoir plus, visitez https://www.finilaboucane.ca/.

À propos du Great Outdoors Fund

Créé en 2017, le Great Outdoors Fund a pour mission de générer du financement volontaire provenant du secteur privé pour aider les organismes publics et leurs partenaires sans but lucratif à préserver les grands espaces et l'accès à ceux-ci au profit et pour le plaisir des personnes de tous les âges, sans égard à leurs capacités ou leur milieu socioéconomique. Des parcs urbains aux forêts nationales, le Great Outdoors Fund et ses partenaires s'efforcent de changer le cours des choses et contribuent à préserver les grands espaces.

