Suspension de la négociation par l'OCRCVM - EPWR

Le 7 avril, le livre bleu sur les films, intitulé « Rapport annuel sur le développement de l'industrie cinématographique mondiale (2022) » et dirigé par l'Académie des films de Qingdao et le bureau des films de la ville de Qingdao, a été...

Les représentant·es de médias sont convié·es le mardi 11 avril à partir de 13h au Salon Rouge du Zù Montréal (1186 rue Sherbrooke). Plusieurs acteurs des milieux de l'enseignement supérieur et de l'habitation y seront pour la première fois réunis à...

L'étude phare de la Fondation Michael J. Fox sur les marqueurs de progression de la maladie de Parkinson (« PPMI ») étend le recrutement des participants au Canada, afin d'accélérer la recherche de traitements et la prévention de la maladieLes...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Happy Belly Food Group Inc. Symbole CSE : HBFG Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 18 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...