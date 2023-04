Un Saoudien et un Iranien remportent les premiers prix du plus grand concours religieux du monde à Riyad





· Le concours a obtenu six certificats du Livre Guinness des records pour une cagnotte de 3,3 millions de dollars

RIYAD, Arabie Saoudite, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la clôture de l'émission Otr Elkalam, le plus grand concours religieux au monde, dont les épisodes ont été diffusés depuis la capitale saoudienne, Riyad, le candidat saoudien Mohammed Al-Sharif a remporté la première place dans la catégorie adhan (appel islamique à la prière publique) avec un prix de 533 000 dollars, tandis que l'Iranien Younis Shahmradi a remporté la première place dans la catégorie récitation du Coran avec un prix de 800 000 dollars. Son Excellence le conseiller Turki bin Abdel Mohsen Alalshikh, président du conseil d'administration de l'Autorité générale saoudienne pour le divertissement, a remis les prix aux vainqueurs.

Le concours, qui s'est achevé aujourd'hui, a obtenu six certificats du Livre Guinness des records. Il a battu deux records en termes de nombre de pays participants, à la fois pour les épreuves de Coran et d'adhan, ainsi qu'un nombre record de participants à l'épreuve de Coran. Il a également battu un autre record, celui du plus grand concours à attirer des participants au concours de l'adhan, et deux autres records, celui de la plus grande cagnotte pour un concours de récitation du Coran et celui de la plus grande cagnotte pour un concours d'appel à la prière (adhan). La cagnotte des deux concours s'est élevée à 3,3 millions de dollars.

Son Excellence le conseiller Alalshikh a rendu hommage aux lauréats des concours de récitation et d'appel à la prière. Le candidat iranien Younis Shahmradi a remporté la première place dans la catégorie récitation, tandis que le Saoudien Abdulaziz Al-Faqih a remporté la deuxième place et un prix de 533 000 dollars. Le Marocain Zakaria Al-Zirk a remporté la troisième place et un prix de 266 000 dollars, et son compatriote Abdullah Al-Daghri a remporté la quatrième place et un prix de 187 000 dollars.

En ce qui concerne l'adhan, la première place a été remportée par le Saoudien Mohammed Al-Sharif, la deuxième par l'Indonésien Diaa Al-Din bin Nazar Al-Din avec un prix de 266 000 dollars, la troisième par Raheef Al-Hajj avec un prix de 133 000 dollars, et la quatrième par le Britannique Ibrahim Asad avec un prix de 80 000 dollars.

Le concours du Coran et de l'adhan, qui est organisé cette année en partenariat stratégique avec la Ligue musulmane mondiale, est l'une des initiatives internationales de l'Autorité générale saoudienne pour le divertissement.

