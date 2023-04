Accor et Jin Jiang Hotels signent un protocole d'accord afin de développer des pratiques plus durables au sein de l'industrie hôtelière





Les deux leaders de l'hôtellerie unissent leurs forces pour développer des processus innovants dans leur secteur d'activité

PÉKIN, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- La cinquième réunion du Conseil d'entreprises franco-chinois s'est tenue hier à Pékin, en présence des chefs d'État des deux pays, de représentants des gouvernements chinois et français et d'entrepreneurs. Cette réunion a permis d'échanger autour de différents sujets, notamment le commerce, les investissements, les technologies, ou encore le tourisme.

Au cours de cette réunion, Shanghai Jin Jiang International Hotels et Accor ont signé un protocole d'accord engageant les deux parties jusqu'en 2033. Ce protocole jette les bases d'un partenariat stratégique dont l'ambition première est la promotion et la mise en oeuvre de transformations durables dans l'hôtellerie et la réduction des émissions de carbone du secteur. Les parties expriment par cette signature leur volonté de plafonner les émissions de CO 2 d'ici à 2030 et de s'efforcer d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Les deux groupes se donnent pour mission de mettre en place et de définir un cadre de mesure ESG spécifique au secteur hôtelier, en établissant un référentiel et des objectifs adaptés aux spécificités de cette industrie. Ils collaboreront par ailleurs à la définition de nouveaux standards industriels pour rendre les chambres plus écoresponsables et réduire les déchets alimentaires, étudieront les opportunités que présentent les financements durables et lanceront un programme mondial de formation de leurs équipes respectives.

Ce partenariat stratégique témoigne de la détermination partagée de Jin Jiang Hotels et de Accor de déployer des normes ESG pionnières au sein de l'industrie hôtelière et de contribuer aux efforts visant à réduire les émissions de CO 2 de la Chine.

Jin Jiang Hotels et Accor souhaitent explorer la conception de chambres plus durables, afin de réduire les émissions de carbone liées à la construction et à l'exploitation des hôtels, pour une expérience client inchangée, et baisser leurs charges (eau, électricité...) de 10 % d'ici 2030. En ce qui concerne la réduction des déchets alimentaires, les partenaires ont l'intention de développer un processus normalisé faisant appel à des technologies universelles minimisant les déchets générés à chaque étape (de l'approvisionnement jusqu'au service), pour atteindre l'objectif commun de réduction des déchets alimentaires de 30 % d'ici 2030. Jin Jiang Hotels et Accor sont convaincus que l'instauration de nouvelles normes ESG dans l'industrie hôtelière jouera un rôle important en participant aux efforts de réduction des émissions de CO 2 de la Chine, et contribuera de manière significative aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

En parallèle, le programme de formation « School for Change » sera déployé dans les sièges et dans tous les hôtels des deux groupes. School for Change avait été inauguré au siège de Accor afin de sensibiliser les collaborateurs aux défis du développement durable et à l'importance de l'éducation pour répondre à ces enjeux. Dans le cadre de ce partenariat, les collaborateurs et les talents hôteliers de Jin Jiang Hotels et de Accor pourront accéder à une plateforme de contenus et à un parcours de formation axés sur les problématiques liées au changement climatique, ce qui leur permettra de mieux en appréhender les causes et les impacts sur la biodiversité et les territoires, favorisant ainsi le partage de solutions et faisant d'eux des acteurs du changement à tous les niveaux.

Le protocole d'accord permettra également d'étudier les possibilités de coopération commerciale en matière de finance durable, les parties souhaitant exploiter cet outil pour en faire un moteur de leur transformation. Cette initiative mobilisera des prêts et de financements verts pour aider à établir un lien direct entre les conditions financières des crédits souscrits par les deux groupes et les objectifs et normes durables prédéfinis.

En tant qu'acteurs de premier plan de l'hôtellerie, Jin Jiang Hotels et Accor souhaitent, par ce protocole, lancer un appel à l'action clair à l'ensemble de la filière, en plaidant pour des pratiques commerciales responsables, en encourageant les collaborations et en incitant les dirigeants et les parties prenantes du secteur à oeuvrer à une ambition commune : la réduction des émissions de CO 2 . Les deux groupes considèrent également ce protocole d'accord comme l'occasion d'explorer activement de nouvelles opportunités de coopération commerciale, notamment en fournissant des exemples pratiques de collaboration entre entreprises chinoises et françaises.

Gary Rosen, Directeur général Grande Chine, Accor, déclare : « Nous sommes fiers de conclure ce partenariat stratégique avec Jin Jiang Hotels, un leader mondial de l'hôtellerie. Jin Jiang Hotels est un acteur majeur du secteur en Chine et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous saurons mettre en oeuvre des pratiques qui permettront d'alléger le fardeau qui pèse sur la planète tout en préservant l'expérience client. Accor s'engage à innover en permanence et à apporter une contribution positive aux communautés au sein desquelles nos établissements s'inscrivent. L'action climatique étant au coeur de notre vision de l'hôtellerie et de notre modèle d'entreprise, nous sommes ravis des possibilités offertes par ce partenariat. »

Shirley Shen, Directrice générale de Jin Jiang Hotels, ajoute : « Présente partout dans le monde, l'industrie hôtelière est l'un des secteurs économiques les plus dynamiques, en particulier en Chine, où elle a le potentiel de contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les Nations unies. En tant que groupes hôteliers leaders du secteur, Jin Jiang Hotels et Accor s'engagent à envoyer un message clair et fort à l'ensemble de la filière. Nous appelons nos homologues à défendre des pratiques commerciales responsables, et affichons notre détermination à servir d'exemples pour les dirigeants et à inciter les parties prenantes à se joindre à nos efforts conjoints. Ensemble, nous ferons en sorte que notre secteur contribue aux ODD, en mettant particulièrement l'accent sur la réduction des émissions de CO 2 dans le cadre de nos ambitions ESG. »

Le Conseil d'Entreprises franco-chinois est une plateforme d'échange et de coopération entre les entreprises chinoises et françaises, promue conjointement par le ministère chinois du commerce et le ministère français de l'économie et des finances. Établi le 9 janvier 2018, sous l'égide des dirigeants chinois et français, ce Conseil constitue une « deuxième voie » pour les échanges entre les gouvernements et les entreprises des deux pays. Ce forum est non seulement un espace permettant de donner vie à l'esprit des entretiens entre les présidents Xi Jinping et Macron concernant « l'approfondissement de la coopération Chine-France et Chine-UE dans différents domaines », mais aussi une plateforme importante pour les entreprises chinoises et françaises souhaitant examiner et mettre en oeuvre de nouvelles opportunités de coopération.

Accor est un leader mondial de l'hospitalité, présent dans plus de 110 pays, avec 5 400 hôtels et 10 000 restaurants et bars, espaces bien-être et espaces de travail modulables. Le Groupe déploie un écosystème hôtelier intégré comptant parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques allant du luxe à l'économique en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion.

Accor a été le premier groupe hôtelier à se fixer un objectif ambitieux de réduction des émissions de CO2 sur une base scientifique : - 46 % d'émissions en valeur absolue d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence (2019), validé par le SBTi, avec un objectif final de zéro émission nette d'ici à 2050. A ce jour, 84 % des hôtels du réseau Accor sont par ailleurs parvenus à supprimer 46 types de plastiques à usage unique de leur expérience client, et 97 % des collaborateurs du siège ont suivi la formation « School for Change » pour intégrer l'approche ESG à tous les niveaux de la stratégie et des activités du groupe.

Jin Jiang Hotels, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, excelle dans la gestion, le franchisage et l'exploitation d'hôtels. En tant que premier groupe hôtelier en Chine et deuxième à l'échelle mondiale, Jin Jiang Hotels s'est imposé comme un acteur clé du secteur. En septembre 2022, le groupe exploitait 11 251 établissements pour plus de 1,07 million de chambres dans toute la Chine et 59 pays. Fort d'une présence internationale et des plus de 182 millions de membres de ses programmes de fidélité, Jin Jiang Hotels propose des expériences hôtelières d'exception à travers le globe.

