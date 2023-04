Prosci étend sa présence sur le marché direct grâce à l'acquisition de Nexum





FORT COLLINS, Colorado, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Prosci, Inc. (« Prosci »), principal fournisseur mondial de solutions de gestion du changement qui aident les clients à réussir leurs initiatives de changement, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Nexum Group SRL (Nexum). Nexum, société mère de CMC Partnership Global, est membre du programme de partenariat mondial de Prosci depuis 2016, nos entreprises partageant une relation de travail étroite et mutuellement bénéfique depuis lors.

Scott McAllister, PDG de Prosci, a déclaré : « Nous avons établi un partenariat avec Nexum et CMC Partnership Global pendant de nombreuses années pour fournir des solutions de gestion du changement de classe mondiale consistant en des formations, des conseils et des consultations dans une grande partie de l'Europe ainsi qu'à Singapour. Les équipes de Nexum sont fabuleuses et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour les aider à mener à bien les nombreux changements qu'ils mettent en oeuvre au sein de leurs entreprises. De plus, en alliant nos forces et nos diverses perspectives et expériences, nous pouvons accélérer notre capacité à élaborer des offres et à étendre notre contribution continue à la discipline de la gestion du changement. Nous sommes ravis de pouvoir accomplir cela ensemble sous le nom de Prosci. »

Prosci est désormais mieux à même de comprendre les besoins divers et complexes des entreprises européennes. Les clients européens, à leur tour, bénéficient d'un accès direct aux solutions complètes de gestion du changement de Prosci, à son expertise et aux meilleures pratiques de son réseau mondial de spécialistes du changement.

« Nous nous sommes focalisés sur la fourniture de services de haute qualité à nos clients, en nous appuyant sur le portefeuille de Prosci et sur une approche fondée sur la recherche, a ajouté Caroline Mørck Jensen, PDG de Nexum. En nous regroupant en une seule entreprise, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de travailler encore plus efficacement et d'offrir de formidables opportunités à nos collaborateurs. »

Grâce à l'acquisition de Nexum, Prosci poursuit sur la lancée de l'expansion de sa présence mondiale au cours des dernières années. Les programmes de gestion du changement, les services consultatifs d'experts et les outils de l'entreprise, largement utilisés, sont désormais accessibles à un nombre croissant de sociétés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie/Nouvelle-Zélande et à Singapour.

À propos de Prosci :

Fondé en 1994, Prosci est un leader mondial de la gestion du changement et le fournisseur privilégié de 80 % des entreprises du Fortune 100. Prosci associe la recherche scientifique à l'aspect humain du changement pour fournir des solutions axées sur les résultats qui permettent à ses clients d'obtenir des résultats en matière de changement et d'accroître la capacité de changement de leur entreprise. Prosci possède le plus grand nombre de recherches sur la gestion du changement du secteur, qui constituent la base des outils, des méthodologies, des services et des programmes de développement basés sur les rôles de l'entreprise. À ce jour, Prosci a certifié plus de 100 000 spécialistes de la gestion du changement dans le monde entier. Le siège social de l'entreprise est situé à Fort Collins, au Colorado, et elle possède des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie/Nouvelle-Zélande et à Singapour, ainsi que plus de 25 partenaires certifiés dans le monde entier.

À propos de Nexum Group SRL :

Nexum a été fondé en Belgique en 2001 pour aider ses clients à développer leurs capacités de changement individuel et organisationnel. En 2015, Nexum a introduit la formation, les méthodologies et les outils Prosci basés sur les rôles en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse francophone et en Afrique francophone. En 2019, la société a fusionné avec le partenaire scandinave de Prosci, proacteur. Puis, en 2022, elle a uni ses forces à celles de CMC Partnership Global pour devenir le plus grand affilié européen de Prosci, étendant la formation à la gestion du changement, le renforcement des capacités et le conseil au Royaume-Uni, à la République d'Irlande, à l'Italie et à Singapour.

À propos de CMC Partnership Global :

Depuis plus de 20 ans, CMC aide les individus et les équipes des entreprises à développer leurs compétences en matière de changement. CMC Partnership est devenu affilié à Prosci pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande en 2012, suivi de Singapour puis de l'Italie, et dipense dans ces régions des formations Prosci à la gestion du changement, au renforcement des capacités et à l'accompagnement du changement. En 2022, CMC Partnership Global a uni ses forces à celles de Nexum pour devenir le plus important affilié européen de Prosci.

